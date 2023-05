Luis Spahn: "No vamos a llevar a Unión al abismo"

El presidente Luis Spahn se refirió al momento deportivo e institucional de Unión, y destacó: "No me preocupan los insultos ni las amenazas".

El presidente Luis Spahn habló con De Diez por LT10 (AM 1020) sobre los graves hechos ocurridos este lunes tras la derrota ante Sarmiento y comenzó diciendo: "Ya lo dije que lo deportivo lo dije en la final de toda esta cuestión, un triunfo en el fútbol profesional que es lo que estamos esperando todos los unionistas es la solución de buena parte del problema. Pero lamento mucho que los pseudos hinchas de Unión que creen que rompiendo instalaciones y agrediendo al personal que trabaja en el club y fuera de la institución va a solucionar las cosas. No es el camino, la violencia no es aceptable bajo ninguna modalidad. Que nos amenacen, insulten en las redes sociales o grupos de Whatsapp es otra cosa, pero cuando agreden al personal y rompiendo instalaciones del club no corresponde. Tienen algunos problemas psicológicos o personales, frustraciones, que lo llevan a esta agresividad injustificada".

Luego se lo consultó sobre si fue citado por la fiscalía de Delitos Complejos con la doctora Laura Urquiza, y dijo: "Fui citado por una fiscal que está atendiendo el caso de la violencia en el club, me citó y me presenté, me pidió la opinión y ellos tienen la preocupación si pasa a mayores... Hubo un socio con una perimetral que ayer nuevamente lo detuvieron, que se hizo notar en el momento de los disturbios".

"Presenté pruebas de mi celular, no me puedo presentar a la justicia faltando a la verdad. El club colaborará con todo lo que los integrantes de la CD se sientan amenazados en su seguridad. Los agitadores instalaron que mi familia retiraba dinero del club, y presenté documentación que se sacó cero peso. Nadie retiró un centavo, está claro que hay un funcionamiento del club que la gente cree que es gratuito. Hay una crisis económica, la gente cree que si se vende hay plata que sobra, y es para cubrir los gastos que no cubre la TV ni las cuotas sociales", agregó Luis Spahn sobre el momento de Unión.

hinchas unión detenidos (2).jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

En cuanto a por qué no se denunció las intimidaciones que se conocieron la semana pasada, Luis Spahn afirmó: "En principio no tengo preocupación por los insultos, no voy a denunciar a 200 personas que me insultan por Whatsapp, los bloqueé y di el asunto por terminado. Los que vinieron a tirarnos cascotes en el frente de la oficina, tuvieron la actitud de chicos de 10 años que tocan timbre y salen disparando, ya que pararon, tiraron dos cascotes o tres y salieron en el auto. En un 99% no hay sensación de que pueda pasar a mayor, más cuando los insultos y amenazas llegan con celulares sin fotos. Cuando hicimos un comunicado que íbamos a denunciar los borraron, con lo cual me da la certeza de que son unos cobardes anónimos".

Y Luis Spahn, agregó: "No tengo miedo, si alguien sufre una agresión estará la sanción que corresponda, tampoco estuve de acuerdo con que las fuerzas de seguridad pongan fenólicos en nuestros lugares de ingreso a los palcos. Nuestro club está en muy buenas condiciones en lo institucional y mal en lo social producto del fútbol profesional, pero tenemos la escuela con amplia tecnología, se siguen haciendo obras, el resto de los deportes siguen funcionando con muy buenos resultados, como la natación y el fútbol femenino. Por eso no vamos a plantear que el club es un caos".

Más adelante, sobre si presentó renunciar como presidente de Unión, Luis Spahn respondió: "No, en absoluto, ya que al margen de los insultos y amenazas tengo el doble de mensajes de respaldo, de arengas. Están por arriba de las amenazas, con gente que se identifica. En la fiscalía también recibí apoyo, nos eligieron para solucionar los problemas, que fue lo que hicimos al principio de nuestra gestión y en todos estos años. Nosotros no vamos a entregar un club como Gimnasia, San Lorenzo o Independiente. No vamos a llevar al club al abismo".