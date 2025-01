Machado: "Me tentó mucho lo de Unión porque juega Copa"

Más adelante puntualizó que "me tentó mucho lo de Unión porque juega Copa, es un grupo de muchos chicos con ganas, es un fútbol muy lindo".

El atacante confesó que "estoy todo el tiempo mirando, Argentina es una vidriera muy grande, todo el tiempo hay competencia. Mi meta es terminar con muchos goles y en lo grupal llegar a lo más alto, es muy importante jugar Copa Sudamericana".

LEER MÁS: Alexander Machado, el delantero uruguayo que compró Unión

Sus características

Al momento de brindar los detalles en referencia a cómo juega, el uruguayo aseveró que "soy polifuncional, el puesto donde mejor me siento es jugando de doble punta con otro punta arriba, me gusta estar en el área, soy de tirar diagonales, potente. estar acompañado de jugadores rápidos me va ayudar a mi estilo de juego".

En la parte final, añadió: "Creo que hay mucha intensidad y dinámica en Argentina, de ver un partido te das cuenta, los campos de juego son mejores. Será un contrato por tres años, hasta diciembre de 2027, ayer me escribió el ayudante (Tomás Costa), no pude hablar mucho, anoche me comunicaron que me uniré con el resto a La Plata".