"Madelón es muy simple en el mensaje y uno sabe a qué juega Unión"

Ezequiel Bonifacio fue el segundo refuerzo que abrochó Unión en esta pretemporada y su llegada obedeció a la necesidad de buscar recambio en el sector derecho de la defensa y el mediocampo, ya que puede jugar en ambas posiciones.

Más teniendo en cuenta que cuando se sumó, aún no estaba definida la situación de Damián Martínez. De allí la urgencia de conseguir un jugador que pueda ser polifuncional como lo es el ex-Gimnasia de La Plata.

Este miércoles, Bonifacio sumó sus primeros minutos de fútbol en la formación titular del Tate que derrotó a Godoy Cruz por 1-0. Lo hizo como volante por derecha y en el segundo tiempo fue reemplazado.

Luego del amistoso, el futbolista fue presentando en conferencia de prensa y allí habló sobre su llegada al club, la impresión que le causó Leonardo Madelón y las posiciones en las que se puede desempeñar.

"Mi llegada al club se pudo solucionar con mucha rapidez, la gente de Unión tuvo mucha predisposición para conmigo y eso fue muy importante para la decisión que tomé de venir acá. Estaba entrenando con la Reserva en Gimnasia por una cuestión contractual, si bien había algunas otras chances, el llamado del cuerpo técnico fue muy importante para mí porque me hizo sentir valorado y por eso no dudé", fueron sus primeras palabras.

"Madelón es muy simple en el mensaje, habla de una manera que es fácil entender y eso se notó a lo largo de estos años. Uno sabe a lo qué juega Unión, en esa charla que tuve con el DT y los ayudantes de campo me refrescaron los conceptos y me hicieron saber cual era la idea y por suerte estoy acá", aseguró.

A la hora de definir su posición en la cancha indicó: "Siempre se me preguntó en que posición me siento mas cómodo y se me hace difícil contestar, porque antes de llegar a Primera División jugué mucho tiempo como volante, y cuando llegué a Primera jugué mucho como lateral. Pero con Sava jugué todo un torneo de 8 y lo hice bien, me sirvió mucho de experiencia. De a poquito voy a ir sumando minutos y en lo ofensivo iré ganando cosas".