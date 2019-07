"Terminó el ciclo en Gimnasia (LP) y fue así como me llamaron para ver si estaba interesado en venir acá y obviamente dije que sí. Por suerte todo se dio rápido y ahora estoy con la idea de poner al ritmo de mis compañeros. Muy contento y de a poco vamos conociendo la ciudad y el club". Así de claro y conciso fue una de las incorporaciones de Unión, el arquero Sebastián Moyano, en su presentación oficial en conferencia.

El golero, de 28 años, finalizó su vínculo en el Lobo y arriba a Santa Fe con el pase en su poder a préstamo por una temporada. Si bien es cierto que le tocó ser suplente de Alexis Arias durante el último semestre, tiene una importante trayectoria en el ascenso jugando para Aldosivi, algo que le abre crédito, mucho más después de la lesión de Marcos Peano que lo mantendrá inactivo tres semanas.

"Uno siempre llega con las mejores expectativas y en mi caso con la ansias de jugar. Quizás por la desgracia de un compañero me tocó hacer fútbol, pero todavía no sabemos quiénes serán los titulares en el comienzo del torneo. Uno se prepara para estar, después si te toca ser titular es determinación del técnico. No está bueno que un compañero se lesione y por eso trataré de aprovechar la oportunidad para estar a la altura", resaltó.

Asimismo, fue sinceró al contar que "no me tocó tener a ningún compañero acá, pero cuando suena el club al que podés ir, te asesorás y preguntás. Más o menos todos me dijeron lo mismo, de la idea de juego y de cómo era la institución, así que no dudé y me vine".

Respecto a cómo se dio todo, explicó: "Se pone todo en la balanza. Por suerte Unión en los últimos años clasificó a Copas y le fue bien a nivel local, por eso no fue difícil la decisión. Cerré los ojos y vine (risas), porque sabía que es un gran club y un importante proyecto. De ahora en más me dedicaré a sumar".

Eso sí, hubo un factor clave para que no titubeara en aceptar la propuesta: "Uno siempre que finaliza una etapa en un club trata de buscar nuevos horizontes y con la salida de Nereo (Fernández), uno piensa en que puede tener chances en Unión. Quizás si él hubiese estado mi decisión podía ser otra. Pero cuando llegué me di cuenta que había buenos arqueros y deberé estar al ciento por ciento para ganarme un lugar".

En el final de la conferencia, en la que estuvo UNO Santa Fe, recalcó: "Hoy el arquero tiene que ser muy completo, tanto por arriba como con los pies. Después quedará a criterio del técnico si uno es del gusto"