Cambio radical: Gerometta, sin lugar en Unión y tuvo que bajar a reserva para jugar

El defensor de Unión, Francisco Gerometta, fue noticia en los últimos días al bajar a reserva para tener minutos, ya que no es considerado por Leonardo Madelón

25 de octubre 2025 · 10:18hs
¿Qué pasa con Francisco Gerometta en Unión? Es lo que muchos hinchas se presegunta. El lateral derecho, con contrato hasta diciembre de 2027 (renovó en abril pasado), no es considerado por Leonardo Madelón y su situación genera interrogantes sobre lo que ocurrirá con su futuro una vez finalizada la temporada.

En los últimos días volvió a tener acción, aunque no en el escenario que esperaba, ya que disputó minutos en la reserva, que le ganó en Rosario a Newell’s. Una señal clara de que hoy está fuera de la consideración del cuerpo técnico de Primera.

La apuesta que no le salió a Gerometta en Unión

El defensor había tenido la posibilidad de cambiar de aire hace algunos meses, cuando Chaco For Ever lo buscó para la Primera Nacional. Sin embargo, el jugador decidió rechazar la propuesta, convencido de poder consolidarse en Unión. Esa apuesta, por ahora, no tuvo el desenlace que imaginaba: el tiempo pasó y el lugar que ocupaba ahora es de otros.

Francisco Gerometta.jpg
En abril, Francisco Gerometta renovó contrato en Unión hasta diciembre de 2027, pero ahora quedó relegado.

Primero está Lautaro Vargas, quien aprovechó su oportunidad y se ganó la confianza de Madelón. Luego, en distintas circunstancias, Emiliano Álvarez y Nicolás Paz también ocuparon esa banda, relegando aún más a Tati.

La situación contrasta con el comienzo del año, cuando Gerometta era titular bajo la conducción de Cristian González y mostraba regularidad. Pero el cambio de ciclo técnico alteró completamente su panorama: de ser una pieza fija pasó a no tener participación en la segunda parte de la temporada.

A poco más de dos meses para el cierre del año, el destino del marcador de punta parece estar en pausa. Unión deberá decidir si lo mantiene en el plantel, si busca una salida a préstamo o si evalúa alguna otra alternativa que le permita volver a sumar rodaje.

Unión Francisco Gerometta Leonardo Madelón
