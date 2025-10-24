Unión confirmó un nuevo aumento en la cuota societaria

Unión confirmó mediante un comunicado oficial, el incremento del valor de la cuota societaria. Nuevo golpe al bolsillo, semanas después del bono extra

Unión confirmó este viernes, a través de un comunicado oficial, un nuevo incremento en el valor de la cuota societaria , decisión que representa otro golpe al bolsillo de los hincha . El anuncio llega apenas unas semanas después de la implementación del bono extra por el Día del Club ante Independiente Rivadavia.

La medida, que había generado cierto malestar entre los socios, ahora se suma a este ajuste en el valor mensual, en medio de un escenario económico cada vez más complejo dentro de la institución.

• LEER MÁS: No hubo acuerdo entre Unión y la familia Malvicino por el predio Casasol

Lo que también llamó la atención es que, a diferencia de lo que ocurría habitualmente, no se difundió el informe económico que solía acompañar este tipo de resoluciones. En otras épocas, esos documentos se presentaban como una forma de justificar los incrementos, detallando ingresos, egresos y necesidades financieras.

• LEER MÁS: Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

El aumento es una decisión inevitable para paliar la delicada situación económica que atraviesa Unión, marcada por los constantes ajustes de costos operativos y compromisos pendientes.

• LEER MÁS: Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Sin embargo, el silencio institucional sobre los números concretos del club no hace más que alimentar las dudas y la preocupación entre los socios, que deberán afrontar un nuevo esfuerzo para sostener su vínculo con la entidad de la Avenida López y Planes.

Los nuevos valores en Unión