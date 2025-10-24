Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión confirmó un nuevo aumento en la cuota societaria

Unión confirmó mediante un comunicado oficial, el incremento del valor de la cuota societaria. Nuevo golpe al bolsillo, semanas después del bono extra

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2025 · 18:17hs
Unión confirmó un nuevo aumento en la cuota societaria

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión confirmó este viernes, a través de un comunicado oficial, un nuevo incremento en el valor de la cuota societaria, decisión que representa otro golpe al bolsillo de los hincha. El anuncio llega apenas unas semanas después de la implementación del bono extra por el Día del Club ante Independiente Rivadavia.

• LEER MÁS: Madelón ya busca el mejor plan en Unión para el duelo clave ante Newell's

La medida, que había generado cierto malestar entre los socios, ahora se suma a este ajuste en el valor mensual, en medio de un escenario económico cada vez más complejo dentro de la institución.

• LEER MÁS: No hubo acuerdo entre Unión y la familia Malvicino por el predio Casasol

Lo que también llamó la atención es que, a diferencia de lo que ocurría habitualmente, no se difundió el informe económico que solía acompañar este tipo de resoluciones. En otras épocas, esos documentos se presentaban como una forma de justificar los incrementos, detallando ingresos, egresos y necesidades financieras.

• LEER MÁS: Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

El aumento es una decisión inevitable para paliar la delicada situación económica que atraviesa Unión, marcada por los constantes ajustes de costos operativos y compromisos pendientes.

• LEER MÁS: Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Sin embargo, el silencio institucional sobre los números concretos del club no hace más que alimentar las dudas y la preocupación entre los socios, que deberán afrontar un nuevo esfuerzo para sostener su vínculo con la entidad de la Avenida López y Planes.

Los nuevos valores en Unión

image
Otro golpe al bolsillo de los socios de Uni&oacute;n.

Otro golpe al bolsillo de los socios de Unión.

Unión cuota hinchas
Noticias relacionadas
madelon ya busca el mejor plan en union para el duelo clave ante newells

Madelón ya busca el mejor plan en Unión para el duelo clave ante Newell's

union recibe a platense en busca del segundo triunfo al hilo en la liga nacional

Unión recibe a Platense en busca del segundo triunfo al hilo en la Liga Nacional

Matías Tagliamonte expresó su deseo de continuar en Unión.

"Tengo ganas de seguir en Unión, me gusta el club y también la ciudad"

la reserva de union rescato un empate agonico ante barracas central y marcha quinto

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

Lo último

Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Un hincha de Sarmiento ingresó al campo de juego para agredir al árbitro Andrés Merlos

Un hincha de Sarmiento ingresó al campo de juego para agredir al árbitro Andrés Merlos

Dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 16 barrios de la ciudad

Dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 16 barrios de la ciudad

Último Momento
Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Un hincha de Sarmiento ingresó al campo de juego para agredir al árbitro Andrés Merlos

Un hincha de Sarmiento ingresó al campo de juego para agredir al árbitro Andrés Merlos

Dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 16 barrios de la ciudad

Dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 16 barrios de la ciudad

El jugador de Boca que tiene chances de ir al Mundial con Cabo Verde o Paraguay

El jugador de Boca que tiene chances de ir al Mundial con Cabo Verde o Paraguay

Maltrato animal en Sauce Viejo: Chimuelo, el perro brutalmente agredido, se recupera y busca una familia

Maltrato animal en Sauce Viejo: Chimuelo, el perro brutalmente agredido, se recupera y "busca una familia"

Ovación
Medrán habló sobre su futuro en Colón y el convencimiento del presidente que asuma

Medrán habló sobre su futuro en Colón y el convencimiento del presidente que asuma

Unión confirmó un nuevo aumento en la cuota societaria

Unión confirmó un nuevo aumento en la cuota societaria

Charlaremos con Pancaldo, es fanático de Colón y sabemos la capacidad que tiene

"Charlaremos con Pancaldo, es fanático de Colón y sabemos la capacidad que tiene"

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras