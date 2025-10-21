Unión recibía este martes a Defensa y Justicia por la fecha 13 del Torneo Clausura, con la obligación de volver a sumar de a tres luego de cuatro partidos sin victorias para sellar la permanencia y seguir en zona de playoffs. Volvió a ser sólido y goleó 3-0 con goles de Agustín Colazo, Damián Fernández (en contra) y Marcelo Estigarribia. El partido fue arbitrado por Nazareno Arasa y transmitido por UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo.
El minuto a minuto del partido entre Unión y Defensa y Justicia
Por Ovación
Formaciones de Unión y Defensa y Justicia
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.
Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Kevin Gutiérrez, Aaron Molinas, Alexis Soto, Juan Gutiérrez, Lucas González; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.
Goles: PT 34' Agustín Colazo (U), ST 5' Damián Fernández, en contra (U) y 34' Marcelo Estigarribia (U).
Incidencias: ST 15' Matías Tagliamonte (U) le tapó un penal a Abiel Osorio (D).
Estadio: 15 de Abril.
Árbitro: Nazareno Arasa.