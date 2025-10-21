El minuto a minuto del partido entre Unión y Defensa y Justicia

Uno Santa Fe | Unión | Unión

Con goles de Colazo, Fernández (en contra) y Estigarribia, Unión goleó 3-0 a Defensa por la fecha 13 y logró el objetivo principal de asegurar la permanencia

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2025 · 18:44hs
Prensa Unión
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi
Unión recibía este martes a Defensa y Justicia por la fecha 13 del Torneo Clausura, con la obligación de volver a sumar de a tres luego de cuatro partidos sin victorias para sellar la permanencia y seguir en zona de playoffs. Volvió a ser sólido y goleó 3-0 con goles de Agustín Colazo, Damián Fernández (en contra) y Marcelo Estigarribia. El partido fue arbitrado por Nazareno Arasa y transmitido por UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo.

Live Blog Post

Comenzó el partido: Unión ya recibe a Defensa

Unión ya juega ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril por la fecha 13 de la zona A del Clausura.

Tarragona.jpg
Live Blog Post

4 minutos: primer intento de Unión con Martínez

Unión trata de recuperar rápido la pelota y llevó peligro con un tiro cruzado de Martínez que se fue desviado.

Mauricio Martínez.jpg

Live Blog Post

12 minutos: Unión espera y sale rápido

Unión se para en campo propio, pero presiona y trata de forzar el error de Defensa en el traslado. Están 0-0.

Unión Defensa Palacios.jpg
Live Blog Post

20 minutos: Unión no logra hacer pie y le cuesta inquietar de Defensa

Unión sostiene una alta intensidad, por ahora sin claridad para vulnerar a Defensa, que monopoliza la pelota, pero sin llegadas. Siguen 0-0.

Unión Defensa
Live Blog Post

26 minutos: Unión anula a Defensa con alta intensidad, pero casi no ataca

En un partido chato, Defensa tiene la pelota, pero sin peligro, producto de la presión de Unión, que no puede en los metros finales.

Unión Defensa Mauro Pittón
Live Blog Post

32 minutos: Martínez, sin conexión en Unión

Unión está impreciso y Caramelo Martínez es quien no logra hacer eje en un partido por ahora sin emociones ante Defensa.

Unión Defensa Mauricio Martínez

Live Blog Post

34 minutos: Unión se pone arriba ante Defensa 1-0

Gran acción por la izquierda de Del Blanco para Tarragona, que remató y, tras el rebote del arquero de Defensa, apareció Colazo para marcar el 1-0 de Unión en Santa Fe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980769041221333305&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Final del primer tiempo: Unión le gana a Defensa 1-0

En un partido de ajedrez, Unión se impone en Santa Fe 1-0 a Defensa por la fecha 13 de la zona A del Clausura y vuelve a meterse en zona de playoffs.

Unión Defensa Agustín Colazo
Live Blog Post

Inició el complemento: Unión busca liquidar el partido ante Defensa

Se puso en marcha el complemento, con el triunfo parcial de Unión ante Defensa por 1-0. No hay cambios en el Tate.

Unión Defensa Julián Palacios

Live Blog Post

5 minutos ST: Unión se pone 2-0 ante Defensa

Palavecino la robó en ataque y definió ante la salida del arquero, con un desvío en un defensor Damián Fernández de Defensa para poner el 2-0 ante Unión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980778258019876975&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

15 minutos ST: Tagliamonte atajó un penal para Unión

Ejecución de Osorio que adivinó Tagliamonte para impedir el descuento de Defensa. Gana Unión 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980780586298994882&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

22 minutos ST: Madelón mete mano en Unión

A la cancha Estigarribia y Solari por Tarragona y Palacios, respectivamente en Unión, que gana con autoridad 2-0.

Leonardo Madelón
Live Blog Post

25 minutos ST: Tagliamonte volvió a salvar a Unión

Defensa se viene al humo y estuvo cerca del descuento, pero apareció otra vez de manera formidable el arquero de Unión para impedirlo.

image
Live Blog Post

30 minutos ST: Fragapane a la cancha en Unión

Madelón sigue moviendo el banco en Unión para refrescar en lugar de Palavecino, sobretodo las bandas. Gana 1-0 ante Defensa.

image
Live Blog Post

34 minutos ST: Unión golea a Defensa

Marcelo Estigarribia ganó de cabeza tras un córner y ahora Unión le gana 3-0 a Defensa en el 15 de Abril. A la cancha Profini y Gamba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980785106894626854&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Final del partido: Unión superó a Defensa en Santa Fe

Unión cortó la mala racha ante Defensa 3-0, es escolta en la zona y logró el objetivo se sellar la permanencia. Muy sólido el Tate.

Unión festejo Nicolás Palavecino

Formaciones de Unión y Defensa y Justicia

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Kevin Gutiérrez, Aaron Molinas, Alexis Soto, Juan Gutiérrez, Lucas González; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.

Goles: PT 34' Agustín Colazo (U), ST 5' Damián Fernández, en contra (U) y 34' Marcelo Estigarribia (U).

Incidencias: ST 15' Matías Tagliamonte (U) le tapó un penal a Abiel Osorio (D).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Unión Defensa Clausura
