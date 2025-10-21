El minuto a minuto del partido entre Unión y Defensa y Justicia

Con goles de Colazo, Fernández (en contra) y Estigarribia, Unión goleó 3-0 a Defensa por la fecha 13 y logró el objetivo principal de asegurar la permanencia

Unión recibía este martes a Defensa y Justicia por la fecha 13 del Torneo Clausura, con la obligación de volver a sumar de a tres luego de cuatro partidos sin victorias para sellar la permanencia y seguir en zona de playoffs. Volvió a ser sólido y goleó 3-0 con goles de Agustín Colazo, Damián Fernández (en contra) y Marcelo Estigarribia. El partido fue arbitrado por Nazareno Arasa y transmitido por UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo.