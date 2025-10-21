El uno por uno de Unión en la goleada ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril

Unión fue implacable en un partido determinante ante Defensa y se metió como escolta en la zona A del Clausura. Crecieron otra vez los niveles

Unión recuperó la memoria después de cuatro partidos con sequía y goleó este martes por la noche en el 15 de Abril a Defensa y Justicia 3-0 por la fecha 13 de la zona A del Clausura . No solo sirvió para lograr el objetivo de la permanencia, sino animarse a pelear arriba. Otra vez crecieron los niveles.

El uno por uno de Unión

Matias Tagliamonte (7): clave en el resultado con el penal que le atajó a Osorio. Tuvo poco trabajo, pero fue decisivo para mantener el cero en el arco y darle tranquilidad al equipo.

image Tagliamonte, determinante tapando un penal en Unión.

Lautaro Vargas (6): correcto partido. Si bien no generó tanto en ataque, estuvo atento a la hora de marcar y de mostrarse como salida para adelantar al equipo.

Maizon Rodríguez (6): estuvo sólido en el mano a mano. Sin arriesgar jugó con criterio y de forma expeditiva sin cometer errores.

Valentín Fascendini (5): fue al piso de manera imprudente y terminó cometiendo penal. Antes y después se mostró atento para rechazar los balones que cayeron dentro del área.

Mateo Del Blanco (6): inició la jugada del primer gol con un buen centro atrás y, en el segundo tiempo, cuando pudo, pasó al ataque con criterio.

Julián Palacios (6): es un jugador con mucha entrega y dinámica. A veces se pasa de revoluciones, pero es importante en el ida y vuelta.

Mauricio Martínez (5): jugó un flojo primer tiempo, donde se mostró errático con la pelota en los pies. Mejoró en el segundo tiempo a la hora de manejar el balón.

Mauro Pittón (7): fue el motor del medio con la dinámica de siempre para cortar y hacer relevos. Recuperó el nivel que había mostrado en varios partidos de este campeonato. Le aportó equilibrio al mediocampo.

Nicolás Palavecino (7): si bien el segundo gol termina siendo en contra, el volante fue el gran protagonista de esa acción robando el balón y encarando al arco. En el primer tiempo casi convierte y además dio una mano en el retroceso.

Agustín Colazo (7): primer partido como titular en el campeonato y marcó el primer gol que le dio tranquilidad al equipo. Algunos buenos movimientos de espalda para jugar con sus compañeros.

Cristian Tarragona (5): no estuvo preciso en los metros finales. Participa del primer gol, pero su remate no tiene dirección. Le costó asociarse y prevalecer en los metros finales.

Augusto Solari (-): cuando entra no marca la diferencia. Le cuesta meterse en los partidos y sacar ventaja por su carril.

Marcelo Estigarribia (-): gran cabezazo para terminar de definir el partido y, además, estuvo cerca de marcar otro gol. Volvió a convertir aún sin estar en su plenitud física.

Franco Fragapane (-): gran ejecución en el córner que terminó con el gol de cabeza de Estigarribia.

Lucas Gamba (-): pocos minutos en cancha en donde casi que no participó del juego.

Rafael Profini (-): al igual que Gamba, ingresó en los minutos finales en un partido absolutamente definido.