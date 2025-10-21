Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión aplastó a Defensa, selló la permanencia y se ilusiona peleando bien arriba en la zona A

Con goles de Colazo, Fernández (en contra) y Estigarribia, Unión goleó 3-0 a Defensa por la fecha 13 y logró el objetivo principal de asegurar la permanencia

Mariano Cassanello

Mariano Cassanello

21 de octubre 2025 · 21:13hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión recibía este martes a Defensa y Justicia por la fecha 13 del Torneo Clausura, con la obligación de volver a sumar de a tres luego de cuatro partidos sin victorias para sellar la permanencia y seguir en zona de playoffs. Volvió a ser sólido y goleó 3-0 con goles de Agustín Colazo, Damián Fernández (en contra) y Marcelo Estigarribia.

Unión se fue a los vestuarios ganando el primer tiempo y justificándolo por lo hecho en los últimos 10 minutos. Es que hasta los 30 minutos, poco había pasado frente a los arcos. Si bien Unión tenía la iniciativa, le costaba generar peligro en ataque, aunque no sufría de mitad de cancha hacia atrás, ya que Defensa y Justicia jugaba demasiado lejos de Matias Tagliamonte.

Algunos centros cruzados y un remate de Mauricio Martínez que se fue por encima del horizontal habían sido las aproximaciones del Tate. Pero no tenía fluidez en el juego y se terminaba repitiendo en ataque. Hasta que a los 34 minutos, Mateo Del Blanco rompió por izquierda y, en velocidad, metió un centro preciso para que Cristian Tarragona, de frente al arco definiera, pero su remate no tuvo dirección y fue tapado por Enrique Bologna: dio rebote y el que aprovechó fue Agustín Colazo para poner el 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980769041221333305&partner=&hide_thread=false

En los minutos posteriores, el Tate fue a buscar el segundo y estuvo cerca de convertirlo, primero con Colazo, quien no alcanzó a definir ante la salida rápida de Bologna y Rafael Delgado alcanzó a despejar la pelota al córner. En el final de la primera etapa, Nicolás Palavecino ingresó al área y, cuando tenía pase para Del Blanco, eligió rematar cruzado y la pelota se fue cerca del caño izquierdo.

A Unión no le sobró nada en la primera etapa, pero fue más que Defensa y por eso el 1 a 0 parcial terminó siendo el resultado lógico. Estuvo ordenando en defensa y aprovechó ese rebote que dio Bologna para marcar la diferencia.

El segundo tiempo entre Unión y Defensa

El complemento arrancó de la mejor manera para el Tate, ya que a los 5', aumentó el marcador producto de una gran acción protagonizada por Nicolás Palavecino, quien fue a trabar y le ganó el balón a Damián Fernández para encarar directo hacia el arco, y cuando se aprestaba a rematar, el defensor se termino llevando la pelota por delante e ingresó al arco para el 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980778258019876975&partner=&hide_thread=false

Más allá de la dosis de fortuna con la que contó el Tate, fue realmente meritorio lo hecho por Palavecino a quienes todos fueron a abrazar. Cuando parecía que todo se encaminaba a ganar en tranquilidad, a los 12 minutos, Juan Gutiérrez metió un centro bajo, Valentín Fascendini fue al piso y la pelota le dio en el brazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980780331545346246&partner=&hide_thread=false

Nazareno Arasa no dudó y marco la pena máxima que a los 15 minutos ejecutó Abiel Osorio con un remate hacia el caño izquierdo, pero Tagliamonte voló hacia ese costado y de manera magistral se estiro para desviar la pelota hacia un costado. Fue una enorme atajada del arquero para mantener la diferencia de dos goles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980780586298994882&partner=&hide_thread=false

Promediando el segundo tiempo y, cuando se jugaban 22 minutos, Leonardo Madelon movió el banco y metió dos cambios. Adentro Marcelo Estigarribia y Augusto Solari para las salidas de Cristian Tarragona y Julian Palacios. A los 28 minutos, avisó Unión con una corrida de Del Blanco, quien habilitó a Palavecino y la jugada finalizó con un remate de Marcelo Estigarribia por arriba del travesaño.

A los 29 minutos ingresó Franco Fragapane en lugar de Palavecino, quien fue uno de los puntos altos del Tate. Unión lo terminó de definir a los 33 minutos cuando Fragapane ejecutó un córner desde la izquierda y, en el primer palo, Marcelo Estigarribia peinó de cabeza para establecer el 3 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980785106894626854&partner=&hide_thread=false

Unión lo terminó resolviendo con mucha facilidad, ya que el único momento de sufrimiento fue el penal que terminó tapando Tagliamonte. Incluso estuvo cerca de anotar el cuarto gol con una corrida de Estigarribia pero esta vez Bologna le ganó el duelo quedándose con el remate del delantero. Union disfrutaba del partido ya que ganaba por tres goles y jugaba lejos de Tagliamonte. Una victoria con goleada incluida y la tranquilidad de volver al triunfo después de cuatro partidos y marcando autoridad. Ahora el Tate vuelve a zona de playoffs y nada menos que ubicándose segundo en la Zona A con 20 puntos y a tres fechas del final.

Formaciones de Unión y Defensa y Justicia

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Kevin Gutiérrez, Aaron Molinas, Alexis Soto, Juan Gutiérrez, Lucas González; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.

Goles: PT 34' Agustín Colazo (U), ST 5' Damián Fernández, en contra (U) y 34' Marcelo Estigarribia (U).

Incidencias: ST 15' Matías Tagliamonte (U) le tapó un penal a Abiel Osorio (D).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Unión Defensa Clausura
