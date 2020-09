Mariano Gómez: "Me chocó que me quisiera el Atlético Madrid"

Mariano Gómez es uno de los refuerzos del Atlético Madrid para su filial, que milita en la tercera categoría del fútbol español. Fue cedido por el Unión al Ibiza la pasada temporada y ahora el conjunto colchonero apostó fuerte por él al firmarle un contrato de cinco temporadas.

El fichaje de Mariano Gómez fue sorprendente hasta el propio protagonista, como reconoció en diálogo con Sportia. "Cuando me dijeron que me quería el Atlético de Madrid me chocó, fue increíble. Me quedé regulando la información en mi cabeza. Tuve facilidad y continuidad en Ibiza. Pude jugar y demostrar, eso trajo sus resultados", comentó.

image.png Mariano Gómez, luego de una gran temporada en Ibiza, fue vendido por Unión al Atlético Madrid en 300.000 euros.

Mariano Gómez reconoce que no fue fácil para él los días anteriores a que se cerrara el acuerdo: "Estaba ansioso, con miedo a que el pase se cayera. ¿Cómo soy? Físicamente parecido a Virgil van Dijk y tengo como referentes a Sergio Ramos y Nicolás Otamendi", terminó.

Vale recordar que Unión vendió el 60% del pase a cambio de 300.000 euros, quedándole al Tate cerca de 200.000 euros debido a los impuestos. En tanto que también se determinó una opción de compra por el 40% restante a cambio de 750.000 euros brutos.