El uno por uno de la dura derrota de Unión ante Central Córdoba

Unión perdió ante Central Córdoba por 3-1, sufrió su segunda caída al hilo y pende de un hilo su permanencia en zona de clasificación.

Unión profundizó su mal momento futbolístico tras caer por 3-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. El equipo de Leonardo Madelón sumó apenas dos puntos de los últimos doce y volvió a mostrar las mismas falencias que lo vienen acompañando en las últimas fechas: poca generación de juego, escasa eficacia en ataque y errores defensivos que se pagan caros.

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

El primer tiempo fue desfavorable para el Tate, que resistió de arranque pero terminó siendo superado. El local abrió el marcador a través de Jonathan Galván, tras una jugada de pelota parada, y justificó la ventaja por dominio y claridad. En tanto que luego amplió la ventaja con una estupenda definición Lucas Besozzi.

En el complemento, Unión intentó reaccionar con los ingresos de Estigarribia y Palacios, logró descontar mediante Colazo, pero los santiagueños liquidaron el encuentro de contra con un gol de Perelló.

LEER MÁS: Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

El 3-1 final dejó a Unión en una posición incómoda: comprometido en el Clausura, donde puede perder terreno en la carrera por los playoffs, y con la obligación de mirar nuevamente la tabla anual, que marca la pelea por la permanencia. En Santa Fe, el desafío pasa ahora por reencontrar el rumbo antes de que la crisis se profundice.

Las calificaciones de los jugadores de Unión

Matías Tagliamonte (4): Si bien no tuvo responsabilidad en los goles dio sensación de inseguridad durante toda la tarde. Venía de un partido bastante parecido en la derrota ante Aldosivi.

Lautaro Vargas (3): Quedó marcado por el gol de Lucas Besozzi, ya que no lo pudo desacomodar y le terminó ganando en carrera para luego definir ante Tagliamonte. Luego, habilitó a Colazo en el gol y siempre apareció solo por derecha, aunque no siempre lo pudo aprovechar. Un partido para el olvido del ex-Sub 20.

Maizon Rodríguez (4): Flojo partido del uruguayo, ya que se lo notó nervioso, inseguro y con muchos desacoples con su compañero de zaga. También entró en una pendiente en cuanto a su rendimiento. En el segundo gol el pase entre líneas no lo pudo cortar.

Valentín Fascendini (3): El ex-Boca también tuvo un partido para el olvido. Ya no brinda la seguridad de otros encuentros y el equipo lo sufre cada vez que lo atacan.

Mateo Del Blanco (6): Más allá que perdió la pelota en el segundo gol de Central Córdoba, fue el que más intentó, se atrevió y fue un dolor de cabeza para el rival cada vez que se lo propuso. Incluso, tuvo algunos cruces para destacar.

Augusto Solari (4): Tampoco fue acertada su entrada al equipo titular, todavía le falta el ritmo que caracteriza a los volantes externos de los equipos de Leo Madelón. En algunos toques se nota su calidad, pero no alcanza.

Mauro Pittón (5): No tuvo un buen partido, no hizo pie en el medio, más allá que se brinda por entero. Participó de la jugada del descuento de Unión. Debe levantar mucho para que el equipo vuelva a la senda del triunfo.

Mauricio Martínez (4): Muy bajo el nivel de Caramelo, a quien se lo nota lento, errático y a contramano de lo que el equipo necesita. Su bajón lo siente el equipo y es una de las claves del mal momento rojiblanco.

Franco Fragapane (3): Hace mucho tiempo que viene pidiendo a gritos la salida del equipo titular y otra vez lo volvió a hacer. Muy bajo el nivel del volante ofensivo que no aportó nada en ofensiva y tiene muy poco sentido para darle una mano en el retroceso a Del Blanco.

Nicolás Palavecino (3): Era la carta ganadora que preparó Madelón para este partido pero estuvo muy lejos de ser la manija del equipo. Solo una asociación con Del Blanco, y un tirito que terminó en las manos de Aguerre.

Cristian Tarragona (5): Uno de los mejores del Tatengue, porque cuando las cosas no le salen no da ninguna pelota por perdida y se las ingenia para generar algo en ataque. Salió muy cansado, pero es uno de los jugadores que cuando al equipo no le sale sobresale por otras virtudes.

Marcelo Estigarribia (4): Tuvo un cabezazo que podría haber cambiado el desarrollo del partido pero Aguerre respondió de gran manera. Se nota que no venía bien ni desde lo físico ni desde lo futbolístico.

Santiago Grella (5): Interesante ingreso del juvenil, que se atrevió, tuvo rebeldía pero en el final perdió muchas pelotas. Tiene mucho para darle a Unión y seguramente seguirá ganando muchos más minutos.

LEER MÁS:

Julián Palacios (-): Le cambió la cara al equipo, entró muy bien y participó activamente en la jugada del descuento. Atraviesa un delicado momento personal lo que seguramente lo sacó del equipo.

Rafael Profini (-): Entró a jugar con muchas ganas, y puso pierna fuerte en el mediocampo. Sigue sumando minutos y habrá que ver si ante el bajo nivel de los volantes centrales no se gana un lugar en la semana.

Agustín Colazo (-): Rompió la pared, ya que marcó su primer gol con la camiseta de Unión, con una buena definición ante una excelente jugada colectiva del equipo.