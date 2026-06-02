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Colón ya conoce su hoja de ruta: un tramo decisivo antes y después del receso

El Sabalero tiene confirmados sus próximos compromisos en la Zona A de la Primera Nacional. Se vienen tres partidos seguidos como visitante, una fecha libre y luego el regreso al Brigadier López frente a Central Norte.

Ovación

Por Ovación

2 de junio 2026 · 13:47hs
Colón ya conoce su hoja de ruta: un tramo decisivo antes y después del receso

Colón ya tiene definido gran parte de su calendario para las próximas semanas en la Primera Nacional, un tramo que puede resultar determinante para sus aspiraciones de pelear por el ascenso.

LEER MÁS: Colón ya sabe cuándo recibirá a Central Norte por la fecha 20 de la zona A

El equipo que conduce Ezequiel Medrán afrontará una serie de compromisos exigentes en la Zona A, donde actualmente se ubica en la cuarta posición, con 25 puntos, a tres unidades del líder Deportivo Morón y apenas una por debajo de Ciudad Bolívar, su próximo rival.

Ciudad Bolívar, la primera final para Colón

El primer desafío será este domingo 7 de junio, cuando desde las 17 reciba en el estadio Brigadier López a Ciudad Bolívar, una de las revelaciones del campeonato.

El conjunto bonaerense suma 26 puntos y marcha por encima de Colón en la tabla, por lo que el duelo tendrá un valor doble: además de los tres puntos, estará en juego la posibilidad de escalar posiciones y acercarse a la cima.

Para el Sabalero será una gran oportunidad de volver a hacerse fuerte en Santa Fe y cortar una serie de empates que le impidieron acercarse más al liderazgo.

Tres viajes consecutivos y un receso en el medio para Colón

Luego del compromiso ante Ciudad Bolívar, Colón iniciará una extensa seguidilla fuera de casa.

La agenda confirmada marca:

Fecha 18: sábado 13 de junio, a las 15.30, ante Defensores de Belgrano como visitante.

Fecha 4 pendiente: sábado 20 de junio, a las 16, frente a Chaco For Ever en Resistencia.

Fecha 19: domingo 5 de julio, a las 15, contra Deportivo Madryn en condición de visitante.

Entre esos compromisos aparecerá el receso previsto para el fin de semana del 27 y 28 de junio, donde el equipo no tendrá actividad oficial.

El regreso al Brigadier López

Después de más de un mes sin jugar en Santa Fe, Colón volverá a presentarse ante su gente el domingo 12 de julio, desde las 16.30, cuando reciba a Central Norte por la fecha 20.

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Será el cierre de una exigente secuencia que incluirá cuatro encuentros consecutivos lejos del Brigadier López si se toma en cuenta el reciente empate ante Almirante Brown.

Con la tabla extremadamente apretada y varios equipos separados por pocos puntos, el Sabalero afrontará un período clave para determinar si puede consolidarse definitivamente entre los protagonistas de la Zona A y mantenerse en la pelea por el primer puesto.

Colón Primera Nacional Central Norte
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