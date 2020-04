Unión se va despidiendo de varios jugadores en la cuarentena

La pandemia del coronavirus derivó en una cuarentena preventiva para mermar los contagios. Algo que tiene en vilo al mundo y en Argentina se toman las medidas necesarias para preservar la salud. Pero está claro que genera también un fuerte impacto, no solo la rutina sino también en económico, desatando una crisis que, en cierto aspecto, se veía venir. Por eso se acciona en consecuencia para que la estantería no se derrumbe. El fútbol no es la excepción, ya que los jugadores debieron mantener sus entrenamientos en casa. Aunque hay cosas que ya se piensan a futuro, en este caso los contratos en Unión.

Más que nada, esto se debe a que aún no hay certezas de cuándo se reanudará la actividad, aunque se presume que como mínimo no será hasta agosto. Es un tema actual de discusión en la dirigencia, donde incluso se maneja la posibilidad de suprimir los descensos y hasta hacer un torneo de 30 equipos. Situaciones que generan mucha incertidumbre. Por lo pronto, amén que en Unión de lo único que se habla es de quién será el nuevo técnico, hay otros temas que asoman a corto plazo.

image.png El plantel de Unión fue licenciado por la pandemia de coronavirus y es probable que varios jugadores no renueven sus contratos. Foto: prensa Unión. Prensa Unión

El próximo 30 de junio finalizan varios contratos y, si la FIFA no autoriza las prórrogas, algunos jugadores se alejarán de la institución directamente sin regresar. Esto atendiendo a que varios continúan entrenando en Santa Fe, pero otros volvieron a sus lugares de origen.

Sin el DT, es complejo saber a quién se buscará renovarle. Aunque hay nombres que, por peso específico y rendimiento, podrían ser parte de una tratativa. Hace algunas semanas, UNO Santa Fe hizo un relevamiento de la situaciones contractuales. Los casos más resonantes son los de Jonathan Bottinelli y Walter Bou, cuyos contratos están pronto a expirar.

Jonathan Bottinelli.jpg Jonathan Bottinelli es uno de los contratos que terminan en Unión el 30 de junio. UNO Santa Fe | José Busiemi

El defensor siempre dice que está a gusto en Santa Fe y, por el rol que ocupa, pretendería seguir. El tema es ver qué términos y si la dirigencia los acepta. En tanto lo del goleador quizás es más complejo, ya que si bien cumplió, el pase es de Boca, donde no tendría lugar. Algo a seguir muy de cerca.

Walter Bou 1.jpg La continuidad de Walter Bou en Unión es compleja, pese a los deseos de renovarle el contrato. UNO Santa Fe | José Busiemi

También hay deseos de que siga el arquero Sebastián Moyano, por el que incluso se podría hacer el esfuerzo de comprar el pase. De todas maneras, afrontar los salarios de abril quizás obstaculiza con estos deseos y amerite de otro plan. Jalil Elías también cumplió, pero acá dependerá Godoy Cruz, que cambió de técnico y no vería con malos ojos su retorno. Complicado escenario.

Ezequiel Bonifacio 1.jpeg Ezequiel Bonifacio arrancó siendo titular, pero luego perdió el puesto. Es uno de los contratos que termina y estaría entre los que se despediría de Unión, aunque dependerá el nuevo DT. UNO Santa Fe | José Busiemi

Mientras que habría que ver qué pasa con Ezequiel Bonifacio, Federico Milo y Braian Álvarez. Los dos primeros tuvieron bastante rodaje con Leonardo Madelón, pero después cayeron en un bajón. El tercero casi no fue tenido en cuenta y seguramente regresará a Racing. Como pinta, los tres podrían alejarse definitivamente de Santa Fe, pero hay que esperar lo que diga el nuevo técnico.

¡Ojo! Esto siempre y cuando no se conozca una resolución oficial de la AFA respecto a la continuidad del fútbol. Aunque como viene la mano, Unión ya se va despidiendo de algunos jugadores que finalizan contrato durante esta cuarentena.