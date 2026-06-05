Mientras Madelón espera, Unión cierra otra semana sin técnico y crece la ansiedad

Las conversaciones entre Unión y el entorno del DT continúan, pero sin una definición a la vista. La decisión no pasaría solo por lo contractual

Hay movimientos que se hacen visibles y otros que transcurren en absoluto silencio. En Unión , la negociación por la continuidad de Leonardo Madelón pertenece al segundo grupo. Las gestiones se mantienen bajo estricta reserva y sin señales de una resolución inmediata.

La situación tiene varios frentes abiertos. Por un lado, existe una diferencia económica que todavía debe resolverse en el contrato. En su momento el presidente Luis Spahn expuso que no debería ser un problema. Pero puertas adentro reconocen que la discusión va mucho más allá. El entrenador también pretende certezas sobre el escenario que encontrará en los próximos meses.

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La conformación del plantel, las posibilidades de incorporar y el alcance real del proyecto forman parte de una evaluación integral que el técnico considera clave antes de tomar una decisión. "Me encantaría seguir, pero hay muchas cosas por resolver", dijo el Francés días atrás. En ese contexto, la inhibición que aún pesa sobre la institución aparece como un factor imposible de ignorar.

Leonardo Madelón Se demora la continuidad de Madelón en Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Se dilata la continuidad de Madelón en Unión

Mientras tanto, Madelón eligió mantenerse al margen de las conversaciones cotidianas. El manejo de las negociaciones quedó en manos de su representante, quien mantiene el contacto directo con el presidente Luis Spahn. A pesar de la falta de avances, el panorama no está roto. La predisposición del entrenador para continuar existe y algunos intercambios recientes ayudaron a sostener el optimismo. Sin embargo, el paso de los días sin novedades empieza a generar ansiedad.

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Por ahora, Unión se encuentra en una especie de compás de espera. No hay una renovación firmada, pero tampoco un alejamiento. No hay confirmaciones, aunque tampoco señales de ruptura. La sensación es clara: todas las partes siguen mirando en la misma dirección, pero el acuerdo definitivo todavía no aparece. Mientras el reloj avanza, la realidad es que hoy Unión no tiene técnico. Habrá que ver mañana...