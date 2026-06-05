Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mientras Madelón espera, Unión cierra otra semana sin técnico y crece la ansiedad

Las conversaciones entre Unión y el entorno del DT continúan, pero sin una definición a la vista. La decisión no pasaría solo por lo contractual

Ovación

Por Ovación

5 de junio 2026 · 15:31hs
Mientras Madelón espera, Unión cierra otra semana sin técnico y crece la ansiedad

UNO Santa Fe | José Busiemi

Hay movimientos que se hacen visibles y otros que transcurren en absoluto silencio. En Unión, la negociación por la continuidad de Leonardo Madelón pertenece al segundo grupo. Las gestiones se mantienen bajo estricta reserva y sin señales de una resolución inmediata.

• LEER MÁS: Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

La situación tiene varios frentes abiertos. Por un lado, existe una diferencia económica que todavía debe resolverse en el contrato. En su momento el presidente Luis Spahn expuso que no debería ser un problema. Pero puertas adentro reconocen que la discusión va mucho más allá. El entrenador también pretende certezas sobre el escenario que encontrará en los próximos meses.

• LEER MÁS: Lionel Verde termina su ciclo en Emiratos Árabes, pero no volvería a Unión

La conformación del plantel, las posibilidades de incorporar y el alcance real del proyecto forman parte de una evaluación integral que el técnico considera clave antes de tomar una decisión. "Me encantaría seguir, pero hay muchas cosas por resolver", dijo el Francés días atrás. En ese contexto, la inhibición que aún pesa sobre la institución aparece como un factor imposible de ignorar.

Leonardo Madelón
Se demora la continuidad de Madelón en Unión.

Se demora la continuidad de Madelón en Unión.

Se dilata la continuidad de Madelón en Unión

Mientras tanto, Madelón eligió mantenerse al margen de las conversaciones cotidianas. El manejo de las negociaciones quedó en manos de su representante, quien mantiene el contacto directo con el presidente Luis Spahn. A pesar de la falta de avances, el panorama no está roto. La predisposición del entrenador para continuar existe y algunos intercambios recientes ayudaron a sostener el optimismo. Sin embargo, el paso de los días sin novedades empieza a generar ansiedad.

• LEER MÁS: El mercado pone la mira en Palacios: ¿qué postura tomará Unión?

Por ahora, Unión se encuentra en una especie de compás de espera. No hay una renovación firmada, pero tampoco un alejamiento. No hay confirmaciones, aunque tampoco señales de ruptura. La sensación es clara: todas las partes siguen mirando en la misma dirección, pero el acuerdo definitivo todavía no aparece. Mientras el reloj avanza, la realidad es que hoy Unión no tiene técnico. Habrá que ver mañana...

Unión Leonardo Madelón contrato
Noticias relacionadas
del rock a la tribuna: el recuerdo de colon y union para despedir a indio solari

Del rock a la tribuna: el recuerdo de Colón y Unión para despedir a Indio Solari

lionel verde termina su ciclo en emiratos arabes, pero no volveria a union

Lionel Verde termina su ciclo en Emiratos Árabes, pero no volvería a Unión

la reserva de union le gano a godoy cruz y suena con llegar a los playoffs

La reserva de Unión le ganó a Godoy Cruz y sueña con llegar a los playoffs

Camila Rucci busca apoyo para poder competir en Colombia.

Camila Rucci, en busca de apoyo para competir en Colombia

Lo último

Unión espera y en Belgrano todos coinciden en mantener a Thiago Cardozo

Unión espera y en Belgrano todos coinciden en mantener a Thiago Cardozo

Aumentan las tarifas de remises en Santa Fe: cuáles son los nuevos valores desde este sábado

Aumentan las tarifas de remises en Santa Fe: cuáles son los nuevos valores desde este sábado

Barrio Las Flores: intentaron asesinar a un hombre a tiros y crece la preocupación vecinal por la violencia

Barrio Las Flores: intentaron asesinar a un hombre a tiros y crece la preocupación vecinal por la violencia

Último Momento
Unión espera y en Belgrano todos coinciden en mantener a Thiago Cardozo

Unión espera y en Belgrano todos coinciden en mantener a Thiago Cardozo

Aumentan las tarifas de remises en Santa Fe: cuáles son los nuevos valores desde este sábado

Aumentan las tarifas de remises en Santa Fe: cuáles son los nuevos valores desde este sábado

Barrio Las Flores: intentaron asesinar a un hombre a tiros y crece la preocupación vecinal por la violencia

Barrio Las Flores: intentaron asesinar a un hombre a tiros y crece la preocupación vecinal por la violencia

Malas noticias en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial

Malas noticias en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial

Se puso en marcha la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Ovación
Dura derrota de Capibaras en el cierre de la fase regular del Súper Rugby Américas

Dura derrota de Capibaras en el cierre de la fase regular del Súper Rugby Américas

Se puso en marcha la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Malas noticias en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial

Malas noticias en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial

Zeballos se quedó con el título en el dobles de Roland Garros y agiganta su leyenda

Zeballos se quedó con el título en el dobles de Roland Garros y agiganta su leyenda

Franco Colapinto quedó 19° en la última práctica libre del GP de Mónaco

Franco Colapinto quedó 19° en la última práctica libre del GP de Mónaco

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco