Nelson Acevedo: "Me dolió tomar la decisión de irme"

Unión perdió a uno de sus jugadores valiosos, que desde el mismo momento que llegó a Santa Fe se metió en el corazón de los hinchas por su entrega. A eso le adosó jerarquía en la mitad de la cancha que lo convirtió en una pieza clave.

Nelson Acevedo volverá a vestir la camiseta de Defensa y Justicia, club que lo catapultó a la élite del fútbol argentino. Antes de abandonar la ciudad charló con radio Sol 91.5.

En el inicio reconoció que "es un día difícil, me voy a Defensa. Había hablado con Leo (Madelón) de este tema y con los dirigentes. Lo tomaron de buena manera, tomamos la decisión a la propuesta que había traído Defensa".

LEER MÁS: Cadena de favores, la clave de la salida de Acevedo

Más adelante, apuntó: "Mi familia es todo, la verdad me dolió tomar la decisión y se que por ahí algunos lo van a tomar mal, quiero que se pongan en mi lugar de este momento que estoy pasando, me voy a préstamo por un año".

Las negociaciones se fueron encaminando el último fin de semana. Por eso no dudó en afirmar que "se venía hablando y sabían de la situación que estoy pasando. No tienen la culpa los dirigentes ni Leo ni nadie. Entre mi representante y el club tomamos la decisión todos juntos, es lo mejor para mí, y mi familia irme a Buenos Aires y estar cerca de ellos".

Chaco vivió momentos inolvidables que fueron de la mano con objetivos alcanzados en un plantel que fue perdiendo a cada uno de sus integrantes en los últimos mercados de pases. Al respecto, aseguró: "Acá estoy hace cuatro años, la pasé muy bien, estoy agradecido de la gente, es una ciudad hermosa que me abrió las puertas, la gente en la calle. El hincha de Unión, todos me atendieron muy bien y logramos cosas muy importantes, quedamos en la historia del club, es algo muy lindo dejar algo en el club que uno está".

LEER MÁS: Que el último apague la luz...

Cuando debió rescatar desde su visión un punto alto de su paso por el Tate, el volante central no dudó en expresar que "la más importante que me tocó vivir fue la primera clasificación a la Sudamericana. El grupo jugaba muy bien, la gente iba a la cancha y sabía a lo que jugaba el equipo, lo dejamos en lo más alto. Dejamos la vara muy alta por eso la gente cuando nos tocó la última racha se enojó al estar esa vara muy alta".

Al momento de hablar del Halcón apunto que "fue el club donde hice las inferiores, me vio crecer como futbolista y voy a un lugar donde la gente me conoce. No hablé con el técnico pero se que hizo fuerza para que llegue. Hice una buena pretemporada así que estoy a disposición para el fin de semana".

En su despedida le dejó un párrafo aparte para el hincha de Unión, al afirmar que "tengo que agradecerle por todos estos años, por la manera en la que me trató a mí y a mi familia. Fueron muchos años lindos y ojalá que sea una vuelta en un año y que me estén esperando con los brazos abiertos".