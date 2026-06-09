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Unión ya piensa en un plan B: los nombres que aparecen si no sigue Madelón

Mientras continúan las negociaciones para la continuidad de Leonardo Madelón, en Unión ya suenan alternativas por si finalmente no se alcanza un acuerdo.

Ovación

Por Ovación

9 de junio 2026 · 18:29hs
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Prensa Unión

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La continuidad de Leonardo Madelón sigue siendo el gran objetivo de la dirigencia de Unión. Sin embargo, el paso de los días sin una resolución definitiva obligó a los dirigentes a comenzar a trabajar en escenarios alternativos para no quedar expuestos ante una eventual salida del entrenador.

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Por estas horas, las conversaciones entre las partes continúan abiertas. Existe voluntad de llegar a un acuerdo, pero todavía restan resolver cuestiones importantes vinculadas no solamente al aspecto económico, sino también al proyecto integral que pretende encabezar el DT.

Una negociación que va más allá del contrato entre Unión y Madelón

El aspecto salarial forma parte de la discusión, ya que Madelón pretende una mejora de sus haberes para continuar al frente del plantel. Pero no es el único punto sobre la mesa.

El entrenador también habría planteado una serie de requerimientos vinculados al funcionamiento diario del fútbol profesional y a determinadas cuestiones económicas que afectan al personal del club.

La situación financiera de Unión no es un secreto. La propia dirigencia viene reconociendo dificultades producto de una cadena de pagos que se encuentra resentida y que impacta tanto en empleados, jugadores como integrantes del cuerpo técnico.

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En ese contexto también se explica la expectativa económica que existe en torno a los ingresos pendientes relacionados con operaciones anteriores, como las ventas de Juan Ignacio Nardoni y Adrián Balboa, recursos que permitirían oxigenar las finanzas y atender compromisos pendientes.

Por eso, más allá del deseo mutuo de seguir juntos, la negociación todavía no ingresó en su etapa final.

Los nombres que comienzan a aparecer en Unión

Aunque todas las fichas siguen puestas en Madelón, en Unión entienden que deben estar preparados para cualquier desenlace. En ese sentido, uno de los nombres que siempre generó consenso es el de Omar De Felippe.

El entrenador viene de protagonizar uno de los hitos más importantes de la historia reciente de Central Córdoba de Santiago del Estero, al conquistar la Copa Argentina y llevar al club a disputar la Copa Libertadores.

Su experiencia, capacidad para trabajar en contextos complejos y perfil de conductor son aspectos que valoran dentro de la institución.

Pero no es el único apellido que aparece en el radar. Desde hace tiempo, tanto Diego Martínez como Diego Dabove son técnicos que cuentan con una consideración positiva por parte de varios dirigentes rojiblancos. Ambos se encuentran actualmente trabajando en clubes de Primera División —Huracán y Tigre, respectivamente—, situación que hoy los aleja de cualquier negociación concreta.

El perfil que gana terreno en Unión como Plan B

Más allá de los nombres propios, en Unión también existe una línea de pensamiento cada vez más marcada respecto al perfil de entrenador que podría encajar en el futuro.

La tendencia apunta hacia técnicos más jóvenes, con metodologías modernas, cercanos al trato cotidiano con los futbolistas y con antecedentes recientes de buenos resultados.

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Se trata de una búsqueda que no necesariamente contradice el estilo de Madelón, pero que sí marca el rumbo que podría adoptar el club en caso de verse obligado a iniciar una nueva etapa. Por ahora, nada de eso parece inminente.

Las conversaciones continúan y el plan A sigue teniendo nombre y apellido: Leonardo Carol Madelón. Pero mientras el entrenador define si acepta las condiciones propuestas, en Santa Fe ya comenzaron a mirar de reojo las alternativas que podrían ocupar un banco que hoy nadie imagina sin el Francés.

Unión Madelón De Felippe
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