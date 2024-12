Newell's no lo comprará por indisciplina y Unión lo habría sondeado

Newell's no hará uso de la opción de compra por el volante y habría aparecido Unión con consultas, ya que le interesaría a Kily González

Como siempre, la dirigencia se caracterizó por trabajar con hermetismo y por ahora no se filtran nombres, pero en Rosario surgió un rumor que no demoró demasiado en rebotar en Santa Fe: el presunto interés por el volante Matko Miljevic, que no continuará en Newell's.

Unión mira a Rosario

Por lo que se pudo saber, Tomás Costa, habría hecho algunos llamados para conocer la situación. Fue de lo mejor en un pobre campeonato de la Lepra y por eso, estaba la chance de hacer uso de la opción de compra, sin embargo no será así. Medios de la Cuna de la Bandera informan que es producto de actos de indisciplina.

Matko Miljevic.png Unión habría consultado por el volante Matko Miljevic.

La acción que derivó en esta intempestiva determinación se dio en el estadio Kempes, en el entretiempo ante Talleres. El técnico Mariano Soso decidió cambiarlo en el inicio del segundo tiempo, el mediocampista lo tomó mal y tuvo una muy mala reacción. Esa actitud adelante de todos, no le gustó a los dirigentes, jugadores y cuerpo técnico. Ese cambio de consideración, sumado a otros actos anteriores de menor calibre terminaron dejando a Miljevic afuera de Newell's.

De todas maneras, igual estaría en una lista de opciones de Unión, que necesitaba variantes en el medio ya en el campeonato pasado y mucho más sabiendo que habrá triple competencia en 2025. Tiene 23 años, disputó 24 partidos y marcó dos goles. Puede ir por las bandas o detrás del 9, por lo que podría ser una solución para el Tate, que está metido en el mercado.