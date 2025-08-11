En Unión el armado del plantel todavía está en proceso. Así lo confirmó el propio Leonardo Madelón, quien fue claro: espera al menos una incorporación más y sigue utilizando los partidos no solo para competir, sino también para diagnosticar otras necesidades.
Madelón espera más refuerzos en Unión y el diagnóstico sigue abierto
Unión tiene hasta el 31 de agosto para sumar refuerzos gracias a los tres cupos extras que tiene y Leonardo Madelón admitió que siguen buscando. ¿Qué puestos?
Por Ovación
Tiene plazo hasta el 31 de agosto a raíz de los cupos que se abrieron por las salidas al exterior de Francisco Pumpido, Lionel Verde y Franco Ratotti. Lejos de tratarse de una cuestión numérica, la preocupación pasa por el perfil y la calidad de los refuerzos: lo que se necesita no es fácil de encontrar y lo que convence no se puede pagar.
¿Qué más busca Madelón para Unión?
La prioridad marcada por el cuerpo técnico es un volante central con capacidad de equilibrio y recuperación. Sin embargo, los nombres que están al alcance hasta ahora no terminan de cerrar desde lo deportivo o resultan inalcanzables en lo económico. El mercado está complicado, los tiempos apremian y las soluciones no aparecen.
Además, Madelón también evalúa sumar una opción por izquierda, donde tuvo que improvisar con la ausencia de Franco Fragapane. De hecho, en los últimos encuentros llegó a probar allí a Agustín Colazo, que es 9 por naturaleza.
Mientras tanto, el equipo intenta consolidarse dentro del torneo con lo que hay, pero el entrenador ya lo dejó en claro: el plantel no está completo y si bien se arregla con lo disponible, espera respuestas de la dirigencia para afrontar la parte decisiva del campeonato con herramientas acordes.
La gran pregunta es: ¿podrá Unión satisfacer las necesidades de su entrenador? Con un presupuesto ajustado y un mercado limitado, no será sencillo. Pero el tiempo corre y el Clausura no da margen para improvisar demasiado.