Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón espera más refuerzos en Unión y el diagnóstico sigue abierto

Unión tiene hasta el 31 de agosto para sumar refuerzos gracias a los tres cupos extras que tiene y Leonardo Madelón admitió que siguen buscando. ¿Qué puestos?

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2025 · 15:58hs
Madelón espera más refuerzos en Unión y el diagnóstico sigue abierto

Prensa Unión

En Unión el armado del plantel todavía está en proceso. Así lo confirmó el propio Leonardo Madelón, quien fue claro: espera al menos una incorporación más y sigue utilizando los partidos no solo para competir, sino también para diagnosticar otras necesidades.

• LEER MÁS: Unión y la dura realidad: la derrota ante Argentinos expone las limitaciones del plantel

Tiene plazo hasta el 31 de agosto a raíz de los cupos que se abrieron por las salidas al exterior de Francisco Pumpido, Lionel Verde y Franco Ratotti. Lejos de tratarse de una cuestión numérica, la preocupación pasa por el perfil y la calidad de los refuerzos: lo que se necesita no es fácil de encontrar y lo que convence no se puede pagar.

• LEER MÁS: Unión y una sequía de visitante que ya es alarmante

¿Qué más busca Madelón para Unión?

La prioridad marcada por el cuerpo técnico es un volante central con capacidad de equilibrio y recuperación. Sin embargo, los nombres que están al alcance hasta ahora no terminan de cerrar desde lo deportivo o resultan inalcanzables en lo económico. El mercado está complicado, los tiempos apremian y las soluciones no aparecen.

Mauricio Martínez.jpg
Madel&oacute;n a&uacute;n espera por un volante central m&aacute;s para Uni&oacute;n.

Madelón aún espera por un volante central más para Unión.

Además, Madelón también evalúa sumar una opción por izquierda, donde tuvo que improvisar con la ausencia de Franco Fragapane. De hecho, en los últimos encuentros llegó a probar allí a Agustín Colazo, que es 9 por naturaleza.

• LEER MÁS: Unión ya le apunta a la recuperación inmediata con un regreso clave

Mientras tanto, el equipo intenta consolidarse dentro del torneo con lo que hay, pero el entrenador ya lo dejó en claro: el plantel no está completo y si bien se arregla con lo disponible, espera respuestas de la dirigencia para afrontar la parte decisiva del campeonato con herramientas acordes.

• LEER MÁS: La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

La gran pregunta es: ¿podrá Unión satisfacer las necesidades de su entrenador? Con un presupuesto ajustado y un mercado limitado, no será sencillo. Pero el tiempo corre y el Clausura no da margen para improvisar demasiado.

Unión Leonardo Madelón incorporación
Noticias relacionadas
union solo espera la confirmacion para jugar ante river en mendoza por copa argentina

Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

los viajeros de union que visitaran este domingo al bicho

Los viajeros de Unión que visitarán este domingo al Bicho

el bosquejo de madelon en union para intentar festejar en el diego maradona

El bosquejo de Madelón en Unión para intentar festejar en el Diego Maradona

ratotti fue presentado en union espanola: dejare todo por este escudo

Ratotti fue presentado en Unión Española: "Dejaré todo por este escudo"

Lo último

Rune avanzó a los octavos de final con polémica en el Masters 1000 de Cincinnati

Rune avanzó a los octavos de final con polémica en el Masters 1000 de Cincinnati

Amsafé calificó de insuficiente el ofrecimiento salarial: Ese 7% va a quedar muy lejos de la pauta inflacionaria

Amsafé calificó de "insuficiente" el ofrecimiento salarial: "Ese 7% va a quedar muy lejos de la pauta inflacionaria"

Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

Último Momento
Rune avanzó a los octavos de final con polémica en el Masters 1000 de Cincinnati

Rune avanzó a los octavos de final con polémica en el Masters 1000 de Cincinnati

Amsafé calificó de insuficiente el ofrecimiento salarial: Ese 7% va a quedar muy lejos de la pauta inflacionaria

Amsafé calificó de "insuficiente" el ofrecimiento salarial: "Ese 7% va a quedar muy lejos de la pauta inflacionaria"

Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

La Conmebol le bajó el pulgar a Brasil y Uruguay y la final de la Libertadores será en Lima

La Conmebol le bajó el pulgar a Brasil y Uruguay y la final de la Libertadores será en Lima

Roger Federer sale un momento del retiro para volver a las canchas

Roger Federer sale un momento del retiro para volver a las canchas

Ovación
Se confirmó el día, la hora y sede del cruce Unión-River por Copa Argentina

Se confirmó el día, la hora y sede del cruce Unión-River por Copa Argentina

El partido San Telmo-Colón de la 27ª fecha tiene nuevo horario y televisación

El partido San Telmo-Colón de la 27ª fecha tiene nuevo horario y televisación

Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

El drama de Colón: matemáticas que dan vida, juego que decepciona

El drama de Colón: matemáticas que dan vida, juego que decepciona

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"