Madelón espera más refuerzos en Unión y el diagnóstico sigue abierto

Unión tiene hasta el 31 de agosto para sumar refuerzos gracias a los tres cupos extras que tiene y Leonardo Madelón admitió que siguen buscando. ¿Qué puestos?

En Unión el armado del plantel todavía está en proceso. Así lo confirmó el propio Leonardo Madelón , quien fue claro: espera al menos una incorporación más y sigue utilizando los partidos no solo para competir, sino también para diagnosticar otras necesidades.

Tiene plazo hasta el 31 de agosto a raíz de los cupos que se abrieron por las salidas al exterior de Francisco Pumpido, Lionel Verde y Franco Ratotti. Lejos de tratarse de una cuestión numérica, la preocupación pasa por el perfil y la calidad de los refuerzos: lo que se necesita no es fácil de encontrar y lo que convence no se puede pagar.

¿Qué más busca Madelón para Unión?

La prioridad marcada por el cuerpo técnico es un volante central con capacidad de equilibrio y recuperación. Sin embargo, los nombres que están al alcance hasta ahora no terminan de cerrar desde lo deportivo o resultan inalcanzables en lo económico. El mercado está complicado, los tiempos apremian y las soluciones no aparecen.

Mauricio Martínez.jpg Madelón aún espera por un volante central más para Unión. Prensa Unión

Además, Madelón también evalúa sumar una opción por izquierda, donde tuvo que improvisar con la ausencia de Franco Fragapane. De hecho, en los últimos encuentros llegó a probar allí a Agustín Colazo, que es 9 por naturaleza.

Mientras tanto, el equipo intenta consolidarse dentro del torneo con lo que hay, pero el entrenador ya lo dejó en claro: el plantel no está completo y si bien se arregla con lo disponible, espera respuestas de la dirigencia para afrontar la parte decisiva del campeonato con herramientas acordes.

La gran pregunta es: ¿podrá Unión satisfacer las necesidades de su entrenador? Con un presupuesto ajustado y un mercado limitado, no será sencillo. Pero el tiempo corre y el Clausura no da margen para improvisar demasiado.