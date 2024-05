Pardo aclaró cómo está su situación contractual con Unión

Franco Pardo dijo sentirse muy cómodo en Unión, aunque aún no se habló sobre su renovación.

"Una lástima que no nos pudimos llevar los tres puntos. Me siento muy contento y cómodo en Unión, con la confianza del cuerpo técnico, encontrar una regularidad es importante", apuntó de movida.

Más adelante, en relación a la igualdad, expresó que "lo podemos mirar de las dos formas. Sumamos un punto en una cancha complicada y perdimos dos porque lo podríamos haber ganado pero no encontramos los espacios, nos agarraban de contra, no se dio".

Pardo consideró que "nos faltó frescura a la hora de terminar la jugada, íbamos de un lado para otro, son cosas del trajín de un partido. Por ahí el hombre de menos de ellos nos jugó en contra".

¿Cómo es su situación contractual?

Mucho se habla del futuro de Pardo, uno de los defensores más importantes de este plantel. Al respecto recordó que "vine libre a Unión y tengo contrato hasta diciembre, con una opción de compra ahora en junio y otra a fin de año. Todavía no charlé nada con los dirigentes".

Y luego agregó: "Los valores no los tengo, los maneja mi representante, es algo que arreglé cuando llegué. La verdad me siento muy cómodo en Unión, un club que me brindó la posibilidad de volver al país y jugar en Primera. El balance es positivo".