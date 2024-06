Pardo reafirmó que Unión tiene prioridad sobre su pase

Dentro de los aspectos positivos que entrega la gran campaña de Unión, el defensor Franco Pardo tiene mucho que ver. No solamente porque cuando vino lo hizo como apuesta, sino por consolidarse en el equipo titular.

El futbolista charló con radio Sol Play (FM 91.5) y en el inicio reconoció que "Unión quiere adquirir el 50% de mi pase, pero no hay nada confirmado. Solo hubo llamadas desde el club hacia mi representante, que esta semana va a Santa Fe para ver cómo sigue la situación”.

Más adelante apuntó que "Unión tiene la prioridad con este contrato que tiene (la posibilidad de comprar) el 50% del pase, pero obvio en estos días hay sondeos, aunque todavía nada concreto. Solamente alguna pregunta informal”.

Su gran presente con la camiseta del Tate

En referencia a su momento particular que le toca transitar, el futbolista soslayó que "desde que debuté es mi momento con mayor continuidad y mi mejor momento jugando en Primera División. Por eso siempre estoy agradecido a Unión por haberme traído el año pasado”.

Para después, reconocer que "queremos llevar a Unión a lo más alto. Nuestra base es tratar de este que este año sí Unión entre a una copa internacional. Sentirse tan querido por el hincha es un mimo al corazón. Estoy muy contento en el club y trato de devolverle al hincha todo el cariño que me da dentro del campo”.

Una importante aclaración sobre su pase

También es bueno conocer de parte del protagonista cómo queda All Boys en esta historia, el club anterior de Pardo. “All Boys había puesto que se quedaba con un 10% de mi pase, pero no es así. Si ese 10% lo reclama All Boys debe ser por algún resarcimiento que Unión le querrá dar. Pero contractualmente mi pase es mío 100%”, afirmó.

Recordemos que en agosto de 2023, cuando Pardo dejó la entidad de Floresta, el club emitió un comunicado donde habló de una cláusula de rescisión y a futuro un 10% en caso de adquirir el pase, algo desmentido por Pardo.