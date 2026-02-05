Uno Santa Fe | Unión | Santiago Zurbriggen

Santiago Zurbriggen: "Pensaba jugar unos años más, pero me preparaba por si llegaba el llamado de Unión"

Hace un mes Santiago Zurbriggen inició su nueva etapa en Unión: habló del armado del equipo y detalló cómo trabaja la secretaría técnica.

Ovación

Por Ovación

5 de febrero 2026 · 15:01hs
Prensa Unión

Apenas colgó los botines, Santiago Zurbriggen cambió el vestuario de futbolista por las oficinas y se convirtió en el nuevo director deportivo de Unión. El exdefensor contó en LT9 (Radio AM 1150), que venía preparándose para este rol, contó cómo fue el salto de la cancha a la gestión y los desafíos que implica su nueva función en el club.

Santiago Zurbriggen, director deportivo de Unión

Estoy contento, muy feliz de este nuevo rol. Pasó muy rápido de estar jugando a volverme de Italia y empezar de cero en un trabajo distinto”, expresó Zurbriggen, quien explicó que si bien venía formándose para esta etapa, la realidad es diferente a la teoría. “En la práctica te encontrás con desafíos y la experiencia es lo que prevalece”, señaló, remarcando la exigencia diaria que implica su función dentro de la estructura deportiva rojiblanca.

El llamado que lo cambió todo

El exjugador reconoció que todavía pensaba seguir algunos años más como futbolista, pero siempre se preparó ante la posibilidad de recibir el llamado del club. Y ese momento llegó. “Una vez que escuché al presidente, me tomé un avión y cuando llegué a Santa Fe al otro día ya estaba trabajando”, relató, dejando en claro su identificación con la institución.

Santiago no ocultó la magnitud del reto que asumió. “Es un desafío gigantesco, un trabajo demandante, pero estoy muy feliz de hacer esto”, sostuvo. Además, valoró el entorno en el que se desenvuelve todos los días: “Hay mucha gente que ama Unión con la que se puede trabajar muy cómodamente”.

El trabajo en equipo en la secretaría técnica

También destacó el grupo de trabajo que lo acompaña en esta nueva etapa. “Trabajo junto a personas muy capacitadas, que están en el club hace años. Los conozco y eso hace todo mucho más fácil”, explicó.

La secretaría técnica de Unión está conformada por Renzo Marzocchi, quien trabaja en el día a día junto a él; Augusto Sciutto, encargado del scouting en Buenos Aires; y Yamil Nasser, videoanalista de Reserva que también integra el área. “Nuestro trabajo es estar y solucionar distintas cosas en Unión, no solamente el mercado de pases”, subrayó, marcando que la función va mucho más allá de las incorporaciones.

Refuerzos, ADN Unión y negociaciones en el mercado

Sobre el armado del plantel, el director deportivo destacó la importancia de la identidad: “Si tenemos gente que tiene el ADN de Unión, es mucho más fácil”, afirmó en relación a los jugadores que se buscan.

También hizo referencia a gestiones puntuales del último mercado. Reconoció que hubo intentos por Federico Saravia, que no se concretaron, y que Mauricio Martínez fue una opción real: “Le hicimos saber nuestras ganas de que esté en Unión, pero después ya no depende de nosotros”. En cuanto a otras negociaciones, explicó que el club no pudo afrontar lo que pedían desde Rosario Central por otro futbolista y que, sobre el cierre del mercado, avanzaron por Lucas Menossi.

