Se destrabó el pase de Nardoni a Gremio y Unión celebra un ingreso millonario

Racing y Gremio resolvieron las diferencias contractuales y la transferencia de Juan Ignacio Nardoni quedó sellada, con un gran ingreso a Unión.

Después de varios días de incertidumbre, las diferencias entre Racing y Gremio finalmente quedaron resueltas y la transferencia de Juan Ignacio Nardoni, surgido en Unión , al fútbol brasileño se convirtió en un hecho.

La noticia no sólo trae alivio en Avellaneda, sino que también impacta de lleno en Santa Fe, donde Unión se prepara para recibir un ingreso económico de enorme relevancia.

Un acuerdo que destrabó la operación

La negociación había ingresado en una zona de tensión por detalles contractuales y desacuerdos en la plusvalía futura del pase, cuestiones que habían frenado el cierre de la operación cuando todo parecía encaminado. Tras nuevas reuniones y ajustes entre las partes, Racing y Gremio lograron acercar posiciones, permitiendo que el traspaso avance sin más obstáculos.

Juan Nardoni.jpg Juan Ignacio Nardoni viajará el lunes a Porto Alegre para sumarse a Gremio y Unión recibirá un gran importe en dólares.

De esta manera, el mediocampista surgido de Unión podrá continuar su carrera en Porto Alegre, cumpliendo con un paso importante en su proyección internacional.

El impacto directo en Unión

Para el Tatengue, la resolución del pase representa una noticia estratégica. Unión conserva el 30% de los derechos económicos de Nardoni y, con la venta ya confirmada, recibirá una suma millonaria, estimada en torno a los 2,4 millones de dólares, de acuerdo a los valores acordados en la operación.

Se trata de un ingreso clave para la economía del club, que refuerza su planificación financiera, permite ordenar compromisos y le otorga mayor margen de maniobra de cara a los próximos mercados de pases.

Una venta que cierra un ciclo

Nardoni había llegado a Racing a comienzos de 2023, cuando el club de Avellaneda adquirió el 70% de su pase. Desde entonces, el volante se consolidó como una pieza importante del equipo, sumando regularidad, títulos y experiencia internacional, lo que terminó de potenciar su valor en el mercado.

Con la transferencia concretada, Racing asume un nuevo escenario deportivo, mientras que Unión ve cristalizado el beneficio de una política sostenida de formación y proyección de juveniles.

Un alivio esperado en Santa Fe

En los últimos días, la demora en la negociación había generado expectativa y cautela en el mundo Unión. Ahora, con el acuerdo cerrado, el club puede contar con un ingreso que ya no es potencial, sino concreto, una noticia que llega en un momento clave de la temporada.

El pase de Nardoni a Gremio confirma, una vez más, que las buenas ventas también se juegan a largo plazo. Para Unión, es mucho más que una transferencia ajena: es una inyección económica que refuerza el presente y proyecta el futuro.