Después de romper la sequía ante Gimnasia (M), Unión ya tiene una complicada prueba frente al necesitado Central Córdoba, con quien empata sin goles, por la fecha 4 de la zona A del Apertura. El encuentro se disputa en el estadio Madre de Ciudades, es arbitrado por Andrés Merlos y transmitido por UNO 106.3.
El minuto a minuto de Unión ante Central Córdoba en Santiago del Estero
Unión está empatando sin goles frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero, en el arranque de la cuarta fecha de la Zona A del Apertura.
Por Ovación
Ambos equipos llegan con realidades muy distintas a este partido. Por un lado, el Tate ganó su primer partido del año en la jornada pasada tras un inicio irregular, lo que le permitió alcanzar el octavo puesto y ya merodeando los lugares de playoffs, aunque todavía falte mucho.
Formaciones de Central Córdoba y Unión
Central Córdoba: 1-Alan Aguerre; 33-Santiago Moyano, 2-Alejandro Maciel, 6-Facundo Mansilla y 23-Agustín Quiroga; 8-Fernando Juárez, 22-Matías Vera, 7-Diego Barrera y 9-Lucas Varaldo; 11-Horacio Tijanovich y 27-Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.
Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini y 12-Bruno Pittón; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 24-Rafael Profini y 11-Mateo Del Blanco; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Estadio: Madre de Ciudades.
Árbitro: Andrés Merlos.