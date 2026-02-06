El minuto a minuto de Unión ante Central Córdoba en Santiago del Estero

Unión está empatando sin goles frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero, en el arranque de la cuarta fecha de la Zona A del Apertura.

Después de romper la sequía ante Gimnasia (M), Unión ya tiene una complicada prueba frente al necesitado Central Córdoba, con quien empata sin goles, por la fecha 4 de la zona A del Apertura. El encuentro se disputa en el estadio Madre de Ciudades, es arbitrado por Andrés Merlos y transmitido por UNO 106.3.

Ambos equipos llegan con realidades muy distintas a este partido. Por un lado, el Tate ganó su primer partido del año en la jornada pasada tras un inicio irregular, lo que le permitió alcanzar el octavo puesto y ya merodeando los lugares de playoffs, aunque todavía falte mucho.

Live Blog Post Arrancó el partido en Santiago del Estero entre Unión y Central Córdoba Unión ya busca estirar su levantada ante el necesitado Central Córdoba, con quien empata sin goles en Santiago del Estero, por la cuarta fecha del Apertura. El partido es controlado por Andrés Merlos. Central Córdoba Unión Palavecino Unión intentará dar el golpe ante el necesitado Central Córdoba en el Madre de Ciudades.

Live Blog Post PT 7' Se salvó Unión con un cabezazo de Santos Tijanovich enganchó, envió el centro y Michael Santos cabeceó apenas desviado. Se salvó Unión ante Central Córdoba, con quien empata sin goles en Santiago del Estero. Independiente Rivadavia Central Córdoba

Live Blog Post PT 23' La tuvo Unión en una buena jugada ofensiva Tras una pelota jugada a la izquierda a Estigarribia, llegó una clarísima para Unión, donde Cristian Tarragona definió a las manos del arquero Alan Aguerre. El juez de línea marcó un polémico offside. Unión Platense Cristian Tarragona UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post PT 35' Buena acción colectiva de Unión que coqueteó con el gol Unión está empatando sin goles ante Central Córdoba, en Santiago del Estero. Tuvo la mejor jugada colectiva, que terminó con un desviado cabezazo de Del Blanco. Mauro Pittón.jpg Prensa Unión

Live Blog Post PT 40' Mansilla salvó a Unión tras un remate de Tijanovich Un descuido de Maizon Rodríguez derivó en que Tijanovich quede en una posición inmejorable, pero su remate fue contenido de gran manera por Matías Mansilla. Mateo Del Blanco.jpg Prensa Unión

Live Blog Post Mauro Pittón.jpg Prensa Unión Final del primer tiempo en Santiago del Estero Unión y Central Córdoba, en un muy pobre primer tiempo, están empatando sin goles en el inicio de la cuarta fecha del Apertura. Mauro Pittón.jpg Prensa Unión

Live Blog Post Arrancó el complemento en Santiago del Estero Unión empata sin goles ante Central Córdoba, en el marco de la cuarta fecha del Clausura. El Tate busca repetir la victoria que viene de lograr ante Gimnasia (M). Unión Central Córdoba.jpg Prensa Unión

Formaciones de Central Córdoba y Unión

Central Córdoba: 1-Alan Aguerre; 33-Santiago Moyano, 2-Alejandro Maciel, 6-Facundo Mansilla y 23-Agustín Quiroga; 8-Fernando Juárez, 22-Matías Vera, 7-Diego Barrera y 9-Lucas Varaldo; 11-Horacio Tijanovich y 27-Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini y 12-Bruno Pittón; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 24-Rafael Profini y 11-Mateo Del Blanco; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Madre de Ciudades.

Árbitro: Andrés Merlos.