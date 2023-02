A Gustavo Munúa se le terminó el permiso especial para dirigir sin contrato con lo cual si no lo firma no podrá estar en el banco de Unión ante Colón.

"Tengo una muy buena relación con Luis (el presidente Spahn), con una gran confianza. El contrato está acordado hace tiempo. Nos pusimos mucho a trabajar en los fichajes, porque el mercado no estuvo fácil. Al final no pudimos sumar lo que queríamos y preferimos quedarnos con lo que tenemos. En esta semana hablaremos para quedar al día", respondió Gustavo Munúa luego del empate entre Unión y Barracas Central, en el Claudio Chiqui Tapia.

Hasta aquí Gustavo Munúa vino dirigiendo con un permiso especial, el cual se terminó en el partido frente a Barracas Central, con lo cual si no firma su nuevo contrato con Unión no podría estar sentado en el banco de los suplentes frente a Colón, en el Clásico Santafesino del próximo domingo desde las 17, en el 15 de Abril.

LEER MÁS: Gustavo Munúa ya palpita el Clásico Santafesino

La situación de Gustavo Munúa en Unión se tornó novelesca, ya que en el cierre del año pasado, una vez que concluyó el Torneo de la Liga Profesional, todo hacía presumir que su ciclo al frente del plantel estaba terminado, por los malos resultados, producto de los cuales se quedó afuera de los clasificados para jugar la Copa Sudamericana 2023.

Sin embargo, tuvo un papel clave la secretaría técnica comandada por Roberto Battión, quien convenció al presidente Luis Spahn, que luego hizo lo propio con sus pares de CD, con lo cual se decidió hacerle una propuesta de renovación al DT, quien luego de pensarlo en Uruguay respondió por la afirmativa.

Gustavo Munúa.jpg Télam

Sin embargo, la firma de su contrato se fue dilatando más de la cuenta, con varias idas y vueltas en torno a su situación, lo que generó gran incertidumbre sobre su futuro en Unión. Incluso estuvo el representante Pascual Lezcano, quien se reunió con Luis Spahn pero no se llegó al entendimiento para la nueva firma del vínculo.

LEER MÁS: El uno por uno de Barracas Central y Unión

En el medio, hubo un cortocircuito con Roberto Battión, referente de la secretaría técnica, como consecuencia que no se ponían de acuerdo en torno a los refuerzos que debían llegar al plantel de Unión, De hecho, Oscar Piris y Luciano Aued llegan por una gestión del órgano que comanda el Cabezón, mientras que Thiago Vecino y Yeiison Gordillo fueron pedidos por Gustavo Munúa.

Según se pudo averiguar, todavía no se hizo efectiva la firma del nuevo contrato de Gustavo Munúa ya que Unión mantiene una deuda por premios, la cual quedaría solucionada esta semana, con lo cual se espera que se lleve adelante este acto en los próximos días, con lo cual el uruguayo tendrá un vinculo formal y estará autorizado a sentarse en el banco de los suplentes en el Clásico Santafesino que se desarrollará en el 15 de Abril.