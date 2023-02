Munúa palpitó el Clásico: "Sabemos que nuestra gente acompañará y jugará un papel importante"

"Fuimos de menos a más. En el primer tiempo nos adaptamos, sabiendo el juego que se podía dar, trabado y de segundas pelotas. Sabemos que la gente juega también, porque las áreas están muy cerca. En términos generales, nos fuimos con buenas sensaciones al descanso por las situaciones de gol que creamos, porque Barracas, salvo el gol, no nos había llegado. Resalto la rebeldía y el carácter que sacó el equipo en todo momento . Lo quiero resaltar, porque no era un momento fácil. En el segundo tiempo fuimos superiores . Hubo momentos también donde el partido se rompió, pero después los cambios nos vinieron bien. Eso es importante, porque nos da algo nuevo cuando están enchufados. Terminamos con una gran cantidad de opciones y las acción dudosa del penal que no se cobró. No es una cancha fácil para sacar puntos. Una lástima, porque tuvimos las mejores posibilidades", comentó.

Asimismo, agregó: Sabíamos lo que podía pasar en los balones aéreos y lo habíamos puntualizado. Pero el equipo se repuso. Mérito del rival y desatención nuestra también. Cuando haces los méritos por ganarlo te deja un sabor amargo. Es lo que nos esta pasando. Ahora se viene un partido muy lindo. Hace un año que Unión tiene un proyecto increíble y emocionante, que te motiva. Después, hay que analizar los resultados por el contexto en que se da. Tenemos que mejorar en muchos aspectos, pero se fueron vendiendo jugadores y nos estamos rearmando. Están saliendo jugadores de Unión al marcado y es un paso importante. Nos estamos rearmando con una base sólida que tiene ahora muchachos con trayectoria. No fichamos por fichar o solo para completar. Hasta el final lo intentamos, con situaciones que estuvieron muy cerca, pero tenemos un grupo competitivo. Sabemos lo que tenemos y la proyección de los chicos. Otra vez esperemos afianzarnos como equipo, siendo competitivos. Sabemos que tenemos un equipo que será complicado para todos. Esperemos hacer un buen partido en casa ahora".

Luego, insistió en que es inminente la firma de su contrato, algo que no puede dilatarse más, ya que sino, no podrá estar en el banco ante Colón: "Tengo una muy buena relación con Luis (el presidente Spahn), con una gran confianza. El contrato está acordado hace tiempo. Nos pusimos mucho a trabajar en los fichajes, porque el mercado no estuvo fácil. Al final no pudimos sumar lo que queríamos y preferimos quedarnos con lo que tenemos. En esta semana hablaremos para quedar al día".

Volviendo al partido, Gustavo Munúa detalló: "Habíamos planteado un partido, pero nos tuvimos que acomodar. Dentro de lo trabado que fue, había que esperar los momentos para ganar las segundas pelotas y atacar a las espaldas. Había que tener más conexión y explotar las bandas. Es una de las características de nuestro equipo. Fue bueno el aporte de los muchachos que llegaron. Salió lo planeado".

"Los que llegaron tienen mucha experiencia, con una energía muy positiva para resaltar. Lo que transmiten al vestuario más que nada. Dentro del campo ya sabemos lo que pueden dar y no tenemos dudas que nos ayudarán muchísimo para seguir potenciando a los jóvenes", acotó.

Pero nuevamente hizo hincapié en el choque ante el rival de toda la vida en el 15 de Abril: "Los Clásicos son partidos aparte. Diferentes y muy justos. Más allá de los momentos, son siempre parejos y será así. Jugamos en nuestro campo y seguramente será una fiesta. Pasaremos una semana muy linda, donde Santa Fe se para. Estaremos todos esperando que no nos mate la ansiedad. Sabemos que nuestra gente nos acompañará y jugará un papel importante. Ojalá que el equipo se encuentre y le podamos regalar una victoria. No subestimamos a nadie y queremos más que nada sea una fiesta".

En el final, remarcó: "Siempre queremos ganar y cuando no lo hacés preocupa. El tema es el contexto, las formas y lo que se analiza. Si vemos el partido de hoy (por este lunes), me voy satisfecho. Todo lo contrario al anterior en casa, porque esperábamos otra cosa, con un planteo que no hicimos. Fue una experiencia y recién estamos arrancando. Vamos tres fechas nomás, porque se fueron jugadores y llegaron otros. No es el mismo campeonato. Sabemos que debemos trabajar mucho, pero que tenemos potencial. Tengo mucha confianza en el plantel que dirijo. No es fácil estar más de un año y cuatro meses trabajando. Nos conocemos y eso es importante, pero tenemos que seguir trabajando, porque hay cosas para mejorar en las diferentes áreas del club".