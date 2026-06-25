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Unión se encamina a extender el contrato con Enzo Roldán

La dirigencia rojiblanca está cerca de llegar a un acuerdo con Enzo Roldán, aunque el volante será cedido a préstamo

Ovación

Por Ovación

25 de junio 2026 · 10:31hs
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Si bien Enzo Roldán no es tenido en cuenta por el DT Leonardo Madelón, la realidad indica que la dirigencia de Unión está cerca de extender el vínculo con el volante que finaliza en diciembre.

Unión está cerca de renovar el contrato con Roldán

El único motivo por el cual Unión busca llegar a un acuerdo con Roldán, tiene que ver con que el Tate es socio de Boca en la ficha del mediocampista.

Ambos clubes tienen el 50% del pase de Roldán, pero si Unión lo deja libre, automáticamente tiene que resarcir económicamente a Boca y precisamente busca evitar ese escenario.

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Por ello, la solución pasa por extender el contrato con Roldán y luego volver a prestarlo. Y uno de los clubes que estaría interesado en el futbolista es Patronato.

Habrá que ver si Roldán acepta bajar de categoría o espera que llegue una oferta de algún club de Primera División o en su defecto del exterior.

Unión contrato Enzo Roldán
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