Unión se encamina a extender el contrato con Enzo Roldán

La dirigencia rojiblanca está cerca de llegar a un acuerdo con Enzo Roldán, aunque el volante será cedido a préstamo

Si bien Enzo Roldán no es tenido en cuenta por el DT Leonardo Madelón , la realidad indica que la dirigencia de Unión está cerca de extender el vínculo con el volante que finaliza en diciembre.

El único motivo por el cual Unión busca llegar a un acuerdo con Roldán, tiene que ver con que el Tate es socio de Boca en la ficha del mediocampista.

Ambos clubes tienen el 50% del pase de Roldán, pero si Unión lo deja libre, automáticamente tiene que resarcir económicamente a Boca y precisamente busca evitar ese escenario.

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Por ello, la solución pasa por extender el contrato con Roldán y luego volver a prestarlo. Y uno de los clubes que estaría interesado en el futbolista es Patronato.

Habrá que ver si Roldán acepta bajar de categoría o espera que llegue una oferta de algún club de Primera División o en su defecto del exterior.