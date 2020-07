Racing, a fondo por un exjugador de Unión

Se abrió un nuevo mercado de pases y los clubes ya empezaron hace un tiempo a moverse para poder reforzar sus equipos. La economía de los clubes argentinos se vio más que afectada por la pandemia, y es por eso que no se vislumbras muchos acuerdos en lo inmediato. No obstante, los clubes más grandes empezaron a mover sus fichas y uno que quiere apuntar alto es Racing, que en el último tiempo empezó a pelear campeonatos a nivel local e internacional. Para seguir con una estructura fuerte tanto Beccacece como Diego Milito quiere reforzar sectores puntuales. Dentro de este plan surgió la idea de contratar a un futbolista que hoy en día pertenece a Boca. El apuntado es Walter Bou, delantero que en el último tiempo estuvo en Unión de Santa Fe con buenos rendimientos, y ayer se sumó nuevamente a los entrenamientos vía zoom del Xeneize. Si bien Miguel Ángel Russo lo tendría en cuenta, no pondría reparos para que sea nuevamente negociado.

El atacante llegó al club de la ribera en el 2016. En total llegó a disputar 48 encuentros y marcó nueve goles. A principios del 2018 vio que no iba a ser tenido en cuenta y fue dado a préstamo al Vitoria de Brasil. Sin demasiada participación, se marchó a Unión La Calera de Chile, donde empezó a encontrarse nuevamente con su mejor versión. Finalmente la última temporada estuvo bajo el mando de Madelón en el Tatengue, con siete tantos en 24 partidos, lo que despertó el interés de Racing.

Nicolás Mazzola-Walter Bou.png Prensa Unión

A Beccacece le gusta ya que Bou no se trata del clásico centrodelantero. El ex-Unión puede arrancar desde más atrás y hasta puede ser acompañante de otro punta, como puede ser Lisandro López. La idea de Racing no sería comprar el pase, sino pedir un préstamo. Sería una buena oportunidad para el jugador en irse a otro club grande, y el Xeneize se sacaría de encima un contrato importante. Por ahora sólo hubo charlas informales, pero no se descarta que se llegue a un acuerdo.

Algunos imaginan que el que puede entrar en toda esta historia es Ricardo Centurión. Riquelme quiere sumar al atacante surgido en La Academia, y podría dar como moneda de cambio los pases de Bou y de Leonardo jara, otro jugador que es del gusto de Beccacece y que pertenece al club de la ribera. El mercado recién comienza, y le quedan muchos meses por delante, por lo que a esa historia se le pueden sumar varios capítulos, sin un final claro.