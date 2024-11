Santiago Hidalgo le apuntó al defensor de Unión Nicolás Paz

Luego del partido y en diálogo con TyC Sports, el futbolista de Independiente aseguró: "No me rompió de pedo. Terrible, terrible, no lo que me dolía… y eso que tenía las canilleras e igual me pasó el tapón, No sé cómo hizo para que pasara el tapón, pero era roja directa".

Así le quedó la pierna a Santiago Hidalgo luego del patadón de Nicolás Paz, que le valió la expulsión al jugador de Unión.



@liberotyc @matipelliccioni pic.twitter.com/HBoVutKZFd — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2024