Santiago Mele comenzó a trabajar con el plantel de Unión, sin contrato, y Carlos Manta, uno de los gerenciadores de Plaza Colonia, contó por Radio Gol (FM 96.7=) que lo estaba haciendo provisoriamente, pero que si no se efectivizaba el pago acordado del cargo de 2023 antes del 22 de enero, el jugador debería volver a su club de origen. Sin embargo, el arquero fue titular en el partido ante Belgrano, por la Serie del Río de la Plata.

Santiago Mele.jpg Prensa Unión

Y quien alzó la voz ahora fue Roberto Chiqui García, otro de los gerenciadores de Plaza Colonia, quien en diálogo con Sport AM 890 de Montevideo, comenzó diciendo: "Nos pidieron para que Santiago Mele se entrene una semana, aún no pagaron lo del año pasado, donde ahí está su sueldo. Mele nos hizo saber que le gustaría quedarse en Unión, lo asesores están arreglando un préstamo de seis meses, con una opción de seis meses más. Lo único que nos pidieron fue solo una semana de entrenamiento. Hoy Santiago es jugador de Plaza Colonia".

Sin embargo, luego Roberto García se preguntó: "¿Jugó anoche (por el miércoles), no? Me dijeron que jugó anoche (por el miércoles. Si jugó, cada vez entiendo menos. Nos pidieron por entrenar, no para jugar. La verdad, espero no haya jugado, no sé si fue así, espero que no. No fue lo que hablamos, si yo te firmo para entrenar y jugás un amistoso, no es así, fue solo para entrenar, no para un amistoso. Si le pasa algo, ¿quién se hace cargo?".

Lo concreto es que el litigio entre Unión y Plaza Colonia continúa, sin un contacto de los dirigentes tatengues para con sus pares uruguayos para terminar de cerrar el acuerdo. Como lo anticiparon desde Plaza Colonia, si no se paga el cargo convenido para que Santiago Mele siga en el 2023 con la rojiblanca, seguramente no volver a Santa Fe con el resto de la delegación.