"Si el 89 fue lo mejor para Unión, estamos al horno"

El Loco Stehlik no tiene dudas que el Unión del 79 fue lo mejor de la historia.

Más adelante confesó que “de Unión se todo, tengo muchos amigos, me llaman, me cuentan. Se cómo se manejan, en que situación está, tengo visto todo lo que puede pasar. Hay gente que habla, opina sin conocimientos, gente que no conoce el club, la gente joven no sabe quien fue Pichón Vitale, un jugador de la talla y jerarquía que vistió la camiseta del club. Unión es mi vida”.

Stehlik se metió de lleno en un tema siempre discutido en la institución: la llegada a Primera de jugadores de inferiores. Al respecto sentenció: “El capital de Unión siempre fueron las inferiores, en las mejores campañas hubo 6 o 7 jugadores de abajo. Por eso valoro lo que quiere hacer Azconzábal en este proceso, no en el anterior. Magnín tuvo problemas y se tuvo que ir porque fue haciendo un buen trabajo con los chicos. El problema es que tenés que mostrar el capital de club y no hacer negocios. Ahora si le vamos a hacer caso a las redes sociales no vas a ningún lado. Yo esto con este proceso, no con el que venía haciendo negocios”.

Cuando le preguntaron por las comparaciones y la predilección de la gente respecto al equipo subcampeón de 1979 o el que ascendió en 1989, el Loco no anduvo con vueltas: “La vara el único que la dejó alta fue Reynaldo Volken. No podés dejar una vara alta si salís décimo en un campeonato. Espero que pueda trabajar tranquilo este entrenador, que vuelva Magnín, Unión necesita eso. El que conoce bien y sabe, se da cuenta. En el 79 perdimos la final con River, en el 89 ganaste un ascenso, a Colón, pero de ninguna manera se puede poner arriba eso. En Unión parece que todo es el 89, mirá cómo están de pensar así”.

Para luego, agregar: “En Unión salvan el año ganando un Clásico, acá hay que pensar en ganar un campeonato. Equipos con menos historia ya jugaron varias Sudamericana y Libertadores. A mí me putean porque erré un gol hace 40 años, yo con el verdadero unionista coincido, con el 90% de la gente no. Esos no son hinchas de Unión, son hinchas de personas, y pasa lo que pasó siempre: no ganas nada. Alguna vez que piensen en Unión, los que pasaron no tienen sentido de pertenencia por el club. Si el 89 es lo mejor que le pasó a Unión, estamos al horno”.