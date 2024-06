Spahn: "La satisfacción del hincha de Unión es nuestra mayor recompensa"

Unión mostró las primeras imágenes de Dómina con la Sub 20

Más adelante, subrayó que "levantó mucho Nico (Orsini), se suman alternativas como Fascendini o Rivero, este último que tardó un poco en su recuperación, pero tenemos dos jugadores por puesto".

El nivel del equipo

Unión sumó 7 de los primeros 9 puntos en disputa y al respecto, Spahn soslayó que "si bien todos los rivales juegan, cuando vemos el vértigo con el que se juega, Cristian le imprime a sus equipos entrega, velocidad y ese vértigo en ataque que es muy bueno".

Y luego, añadió: "A muchos jugadores lo sucedido el año pasado los marcó en la autoestima, pero varios están regresando a su nivel, el plantel se está potenciando con estimulación y exigencia, algo que entrega mejores rendimientos".

LEER MÁS: Unión, con árbitro confirmado para su duelo ante San Lorenzo

El mercado de pases

"La foto se saca cada fin de semana, después de una charla con el cuerpo técnico se habló de potenciar el plantel, pero esperamos estas cinco primeras fechas y ver si hay dudas en algún puesto para reforzarlo. El desafío siempre es que hay motivación en todos los partidos, algo que no es fácil a los otros equipos también".

En otro tramo de su charla, el presidente puntualizó que "todos tienen premio aparte si se logran objetivos, no creo que volver a jugar una Copa Sudamericana pase todo por el económico. La satisfacción del hincha de Unión es nuestra mayor recompensa, por eso sería muy lindo regresar a una competencia internacional".

Unión.jpeg

Unión y sus jóvenes en la Selección

Con Jerónimo Dómina convocado a la Selección Argentina Sub 20, pero también con Kevin Zenón, Lucas Esquivel y Juan Nardoni trabajando con la Sub 23, el presidente del Tate saca pecho.

"Nos llena de orgullo tener tres jugadores en la segunda Selección del país después de la mayor, con chances de que se ganan muy pronto un lugar en el otro grupo. Es un logro que no pudo disfrutar Unión en mucho tiempo, por eso se está trabajando siempre en fortificar la estructura".

LEER MÁS: El duro reclamo de Identidad Unionista a la CD de Unión

La deuda con Racing por Nardoni

"Racing no pudo cancelar el viernes una parte de Nardoni, le pedimos un cambio de cuenta, nos pidieron una cifra que no nos pareció accesible acceder, es algo que solucionarán en el corto plazo. La gestión de los dirigentes es resolver problemas de manera anticipada o apenas se presentes. Es para que los socios disfruten las bonanzas del club. Lo de Nardoni nos servirá para cancelar lo de Munúa, no nos jugó a favor la brecha cambiaria".