¿Spahn seguirá pensando que el DT de Unión tiene que ser Vazzoler?

Pero la derrota generó un clima de inestabilidad y ahora habrá que ver si Spahn sigue pensando lo mismo, es decir mantener a Vazzoler por algunos partidos más, o salir a buscar un técnico de manera inmediata.

Spahn y la continuidad de Vazzoler

"Vazzoler por lo menos va a estar dos fechas más, de mínima. En el fútbol no hay nada escrito ni nada planificable. Hemos sido respetuosos, al estar las elecciones tan prontas, de no tomar decisiones que no creemos indispensables", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "El abanico de técnicos que se nos ofreció no nos convenció. Y además, por los feriados no se podía habilitar otro técnico. Con esto en vista, decidimos afrontar los partidos contra Newell’s y Mushuc Runa con Nicolás Vazzoler".

En otro tramo de la charla indicó: "Tenemos todo el abanico de alternativas que nos ofrecieron sobre el escritorio. No hemos avanzado con ninguna, esa es la realidad. Nadie está descartado ni confirmado. Es algo que vamos a analizar con el tiempo".

LEER MÁS: Los aterradores números de Unión como visitante en este 2025

"No hemos hecho gestión por ningún técnico. Ni con Madelón, Azconzábal, Medina, Sava. Han circulado muchos nombres pero no hay avances con nadie. A nadie se le propuso nada", sentenció Spahn.

Respecto a la chance de Martín Palermo dijo: "Decidió no dirigir hasta junio por lo menos. Entendemos que no es una alternativa si llegamos a tener un requerimiento más temprano. Pero no hay avances con nadie".

Por último Spahn sostuvo: "Tenemos la decisión tomada de no buscar un cuerpo técnico en estos días. Pero mañana (hoy) podemos tener un escenario completamente distinto".