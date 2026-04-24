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Unión: Madelón aún no decidió quien reemplazará a Estigarribia

El DT de Unión Leonardo Madelón tiene que meter mano en la formación ante la suspensión de Marcelo Estigarribia

Ovación

Por Ovación

24 de abril 2026 · 09:44hs
El DT de Unión Leonardo Madelón aún no definió quien será el reemplazante de Estigarribia.

Prensa Unión

El DT de Unión Leonardo Madelón aún no definió quien será el reemplazante de Estigarribia.

El próximo lunes a las 18.45 Unión visitará a Vélez, en un partido determinante para el Tate, que está obligado a sumar luego de dos derrotas consecutivas.

Una duda y el esquema táctico sin definir

El elenco rojiblanco se mantiene 7º en la Zona A, pero no puede seguir dejando puntos en el camino y es por eso que jugará una verdadera final ante el Fortín.

Y para este compromiso, el DT Leonardo Madelón está obligado a tocar la formación, dado que en el compromiso ante Newell's, Marcelo Estigarribia fue amonestado y llegó a las cinco tarjetas amarillas.

En consecuencia, tendrá que cumplir una fecha de suspensión y Madelón aún no definió su reemplazante. Son dos los candidatos a suceder al delantero que marcó tres goles en los últimos tres compromisos.

LEER MÁS: Unión tiene al día al fútbol y acomoda otras áreas, pero será vital vender en junio

En el primer ensayo futbolístico, Madelón arrancó con Nicolás Palavecino, modificando el esquema táctico y pasando del 4-4-2 a un 4-4-1-1.

Sin embargo, en el segundo tramo del entrenamiento, sacó a Palavecino para el ingreso de Agustín Colazo, volviendo al sistema de siempre, el 4-4-2.

Por lo cual, en los próximos entrenamientos, Madelón tendrá que definir quien reemplaza a Estigarribia y dependiendo del elegido, se sabrá el esquema con el que saldrá a jugar ante Vélez.

Unión Madelón Estigarribia
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