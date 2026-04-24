El próximo lunes a las 18.45 Unión visitará a Vélez, en un partido determinante para el Tate, que está obligado a sumar luego de dos derrotas consecutivas.
Unión: Madelón aún no decidió quien reemplazará a Estigarribia
El DT de Unión Leonardo Madelón tiene que meter mano en la formación ante la suspensión de Marcelo Estigarribia
Por Ovación
Una duda y el esquema táctico sin definir
El elenco rojiblanco se mantiene 7º en la Zona A, pero no puede seguir dejando puntos en el camino y es por eso que jugará una verdadera final ante el Fortín.
Y para este compromiso, el DT Leonardo Madelón está obligado a tocar la formación, dado que en el compromiso ante Newell's, Marcelo Estigarribia fue amonestado y llegó a las cinco tarjetas amarillas.
En consecuencia, tendrá que cumplir una fecha de suspensión y Madelón aún no definió su reemplazante. Son dos los candidatos a suceder al delantero que marcó tres goles en los últimos tres compromisos.
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En el primer ensayo futbolístico, Madelón arrancó con Nicolás Palavecino, modificando el esquema táctico y pasando del 4-4-2 a un 4-4-1-1.
Sin embargo, en el segundo tramo del entrenamiento, sacó a Palavecino para el ingreso de Agustín Colazo, volviendo al sistema de siempre, el 4-4-2.
Por lo cual, en los próximos entrenamientos, Madelón tendrá que definir quien reemplaza a Estigarribia y dependiendo del elegido, se sabrá el esquema con el que saldrá a jugar ante Vélez.