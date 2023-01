Spahn: "Tenemos la ilusión de que Unión siga creciendo"

En Unión se abre un 2023 donde hay muchas cuestiones que se deberán resolver, sobre todo en los primeros días, como son la venta y continuidad de jugadores, la incorporación de refuerzos, el plan de obras y también la realización de la nueva Asamblea, que tendrá lugar en marzo, como el mismo Luis Spahn se encargó de aclarar en diálogo con LT9 (AM 1150).

LEER MÁS: El primer refuerzo de Unión será el defensor Oscar Piris

Se le pidió un balance del año anterior en Unión, y Luis Spahn indicó: "En el 2022 disfrutamos de una competencia internacional, de dejar en el camino a equipos importantes, se llegó hasta donde se pudo, a nivel competitivo en lo local fue más que aceptable, luego una serie de partidos, de 10 u 11 partidos, donde los resultados fueron bastante pobres a nivel numérico, lo que fue la consecuencia de lo que fue pasando antes, no pudimos hacer pretemporada a mitad de año. Pero hubo un enriquecimiento de jugadores que son nuestro capital, muy importantes, ya que empezaron con 10 o 15 partidos, ya suman 50 o 60 y la experiencia suma mucho para mejorar el rendimiento en el campo de juego, eso fue muy importante para ellos y para nosotros como institucional, para ir creciendo con nuestro patrimonio. En el básquet participamos de la Liga Nacional, más allá de haber arrancado la preparación 45 días más tarde que el resto, pero se logró mantener la categoría, y fue un año que sirvió para consolidarse en la división".

Spahn.jpg La Central Deportiva Cadena 3 (FM |101.7)

En cuanto al plan de obras en Unión, Luis Spahn indicó: "En la parte de estructura se sigue trabajando y creciendo lentamente. Las obras marchan más lentas de lo esperado, nos afectó lo presupuestario, nuestra creencia que se iba a cobrar la plata de San Lorenzo por los hermanos Pittón, ya que tener el aval de Galeno como seguro de caución nos hizo confiar pero no honró el compromiso, buscó unas ventanitas pequeñas para dilatar el pago de esto, pero tenemos plena confianza que el grupo de abogados que está litigando esto pueda tener en febrero o marzo una resulución, es posible que la apelen, la deuda está en 250.000.000 de pesos. Si la apelan, tenemos confianza que será rápido el fallo, con lo cual durante en 2023 podremos cobrar ese dinero".

Se le preguntó por la mentada compra del predio en Unión, sobre lo que Luis Spahn reveló: "Es un objetivo que tenemos pendiente, sin predio propio tuvimos una camada importante de jugadores y se siguen haciendo contrato. Es verdad que con uno propio se puede mejorar la gestión, pero a la gestión la determina los resultados. Es un anhelo más, fue una pata de campaña de la oposición. Pero hay que estar confiados porque se seguirán generando jugadores desde nuestras inferiores".

LEER MÁS: Unión arrancó el 2023 con varias ausencias y sin refuerzos

Luego, en cuanto a su relación con la oposición de Unión, tras las reuniones para acercar posiciones, y Luis Spahn destacó: "No podemos englobar en una sola conducta a las tres agrupaciones, nosotros estamos encargados de gestionar y hay cosas que van a generar tirantes, pero nosotros a lo político tenemos que destinarles los últimos dos meses antes de las elecciones. No gastaremos esfuerzos en una contienda política, luego los socios votarán en su debido momento. Nosotros somos los administradores del club, los dueños son los socios, si hay 100 o 150 socios, no más de esos participan de una protesta de 10, 20 o 30 y salgan de la buena conducta, es algo que los mismos socios deberán evaluar".

"El futuro del club se define en las Asambleas, y deberán mostrar el grado de importancia que tienen los dueños en definir estas cuestiones. La Asamblea fue post elecciones, con algunos contextos que irritaron algunos, pero la movilización no fue espontánea, amedrentando, a veces 30, 40 o 100 vagos intimidan a 500, 800 o 1000 ovejas. El que es educado no entra en esas agresiones, pero trabajaremos que la próxima que será en marzo, que nos autorizó AFA, esperemos que esa gente haya recapacitado, quizás algunos estén orgullosos de lo que hicieron, es decir los violentos. Yo trato de comprender qué problema personal tendrán para canalizarla en una Asamblea. El dueño del club tiene el futuro en sus manos, nosotros convocaremos a la gente de buena fe", reveló Luis Spahn.