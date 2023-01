Unión arrancó el 2023 con varias ausencias y sin refuerzos

Unión inició este 2023 con menos plantel que el año pasado, no solo por lo númerico, sino también por la jerarquía de los futbolistas que ya no están. El caso más emblemático es el de Santiago Mele y es que la dirigencia rojiblanca no hizo uso de la opción por el arquero y salvo un milagro no seguirá en el Tate. Una baja sensible, ya que en varios partidos fue la figura excluyente del equipo.