13 de agosto 2025 · 18:24hs
Spahn y la lucha por la permanencia en Unión: Tenemos material para no llevarnos la peor parte

El presidente de Unión, Luis Spahn, estuvo este miércoles en el 15 de Abril viendo el clásico de reserva que terminó con victoria 1-0 y habló del presente. Le restó dramatismo a la lucha por la permanencia a pesar de estar complicados y dejó en claro su postura. Además, contó la suba de sueldos, refuerzos y el caso Jerónimo Dómina.

"Decir que Unión está complicado es como ver con un cristal especial, porque son como 10 equipos los que están ahí. El que pierde tres partidos seguidos se desacomoda. Nosotros tenemos material para no ser los que nos llevemos la peor parte", aseguró confiado.

Mejora salarial para varios jugadores de Unión

En lo económico, confirmó que se avanza en la mejora de varios contratos: "Corregimos algunos salarios que estaban atrasados. Se le mejorará al menos a seis jugadores. Tenemos un plazo cómodo de contratación, vamos a mantener la postura de darles a los jugadores una mejora buena para todos, evitando resentimientos y que estén todos contentos".

Además, explicó que ya preparó un primer esquema de mejoras, aunque todo será tratado en conjunto con el resto de la dirigencia: “Pueden ser más. Todo se consensua”.

Spahn.jpg
Luis Spahn, a fondo con todos los temas de Uni&oacute;n.

Luis Spahn, a fondo con todos los temas de Unión.

Sin urgencias pese a tener dos cupos para incorporar

Spahn también descartó la llegada de refuerzos en el corto plazo. "No tenemos nada. El mercado está abierto, pero no estamos buscando nada. Teníamos la factibilidad de un jugador y se cayó lo de traerlo del exterior. Igual, no sé si está faltando un nombre, porque los chicos están respondiendo. Era todo pensado en una eventual lesión. Entonces, que llegue uno para un par de fechas, no sé. Esto es dinámico".

Y mencionó el caso de Saravia, quien estuvo más de un mes inactivo por problemas contractuales: "Estuvo 45 días parado haciendo un remate de su contratación mediante su representante. Llegado un momento se pierde el interés".

Caso Dómina: una postura firme, pero con las puertas abiertas

Respecto a la situación de Jerónimo Dómina, el presidente aclaró: “Las puertas están abiertas. La situación no es cómoda para ninguna de las partes, pero no voy a poner sentimientos míos por delante de los intereses del club. No hay una sensación de culpa. Fueron circunstancias donde no pudo jugar lo que deseábamos y fue decisión de los técnicos. Nosotros no podemos decirle qué hacer al chico, sería arrogante pedirle que cambie de representación. Quizás no coincidimos con la idea de sus representantes de sacarlo libre”.

Jerónimo Dómina.jpg

También, hizo alusión a la pérdida de la pulseada por la sede de Copa Argentina: "Hicimos la gestión para jugar en Central. Hablamos con River este deseo, pero nos dijeron que tenían el compromiso ya con Mendoza. Es un lindo lugar, pero es muy lejos para nuestra gente y a mitad de semana".

Nuevo esquema de premios

Por último, reconoció que el club trabaja en un nuevo sistema de premios: "Los premios a comienzos de año iban ligados a la tabla general, tratando de estar entre los 12 de arriba y no se logró. Ahora estamos reseteando buscando una fórmula motivante y correcta".

