¿Unión asume un riesgo con las convocatorias de Solari y Fragapane en la recta final?

Con la necesidad de vencer a Vélez para mantener viva la ilusión de meterse en los playoffs, Madelón vuelve a citar a Augusto Solari y Franco Fragapane en Unión

Unión se juega mucho más que tres puntos este viernes frente a Vélez . Desde las 19.15, en el estadio 15 de Abril, afrontará un partido determinante por la fecha 16 de la Zona A del Clausura , con la obligación de ganar y esperar que San Lorenzo e Independiente no consigan una victoria para meterse en los playoffs.

Para ese compromiso, el entrenador tendrá a disposición a casi todo el plantel. Sin embargo, entre los nombres que aparecen nuevamente en consideración hay dos situaciones que abren un interrogante: las de Augusto Solari y Franco Fragapane.

• LEER MÁS: El Unión ofensivo que preparó Madelón para el partido decisivo ante Vélez

Ambos ya habían formado parte de la convocatoria para visitar a Newell's y vuelven a ser tenidos en cuenta por Madelón en un momento decisivo de la temporada. Lo llamativo es que los dos estuvieron apartados durante todo el semestre y ahora reaparecen justo cuando Unión se juega su última posibilidad de continuar en carrera.

• LEER MÁS: Unión se juega una parada decisiva ante Vélez y necesita que el 15 de Abril sea su fortaleza

Los extraños casos de Solari y Fragapane en Unión

El asunto no pasa solamente por lo futbolístico. En el club hay una realidad contractual que no es menor: tanto Solari como Fragapane tienen un futuro que difícilmente esté ligado a Unión en 2027. Por eso, su eventual participación en estos partidos también implica una exposición a un riesgo que genera debate puertas adentro y entre los hinchas.

Fragapane vuelve a concentrar en Unión por segunda vez en fila tras estar todo el semestre apartado. Prensa Unión

Una posible lesión podría modificar el escenario, especialmente si se contempla la situación de sus contratos y las condiciones que podrían derivar en una renovación automática. En ese contexto, utilizarlos en una instancia de tanta trascendencia deportiva abre un interrogante sobre la conveniencia de asumir ese riesgo. Madelón, por su parte, parece haber decidido que ambos vuelvan a integrar las alternativas para un partido en el que necesita todas las herramientas disponibles. La pregunta es si se trata de una apuesta futbolística para ampliar las opciones o de una necesidad ante las alternativas que tiene a disposición.

• LEER MÁS: Unión, Belgrano y Cardozo: una negociación abierta que todavía no llega a buen puerto

Unión se juega su continuidad en el Clausura y no tiene demasiado margen de error. Pero mientras el objetivo deportivo ocupa el centro de la escena, las convocatorias de Solari y Fragapane suman otro tema de discusión: ¿es un riesgo innec