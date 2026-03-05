Uno Santa Fe | Unión | Unión

Preocupación en Unión por la lesión que sufrió Gomes Gerth

El arquero suplente de Unión Federico Gomes Gerth sufrió una lesión en su rodilla y se aguardan los resultados de la resonancia magnética

Ovación

Por Ovación

5 de marzo 2026 · 10:16hs
El arquero de Unión Federico Gomes Gerth sufrió una lesión en su rodilla.

En la práctica matutina del miércoles en el predio Casa Unión se encendieron todas las alarmas. Y es que el arquero suplente Federico Gomes Gerth debió abandonar el entrenamiento como consecuencia de una lesión en su rodilla.

Preocupación por la lesión de Gomes Gerth

Cuando transcurría el trabajo del plantel, el arquero saltó para atrapar el balón y en la caída sufrió una lesión. Por ese motivo, fue sometido a una resonancia magnética y se aguardan los resultados.

No obstante y de manera extraoficial, se habla de que podría tratarse de una lesión grave, que le demandaría un largo proceso de recuperación.

Si bien Gomes Gerth aún no debutó en el arco rojiblanco, fue el arquero suplente, en seis de los ocho partidos que el Tate disputó en el Torneo Apertura.

Precisamente, este jueves, Gomes Gerth cumplió 22 años y tiene contrato con Unión hasta diciembre del 2026, dado que llegó a mediados del 2025, a préstamo por un año y medio.

Unión Federico Gomes Gerth arquero
