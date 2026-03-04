Por ahora, para Unión no es una preocupación la inhibición de Angulo

Pese a estar la chance de sumar un refuerzo más, Unión no podría por la inhibición de José Angulo, pero igual el plantel está completo. Es un tema a resolver

En tiempos donde muchos miran aún el mercado como tabla de soluciones, Unión eligió otro camino, ya que puertas adentro confían en el material que hay. La semana comenzó con el club todavía inhibido por el ecuatoriano José Angulo , pero es algo que está lejos de encender alarmas.

El Tate contaba con la chance de sumar algún jugador más hasta el 10 de marzo por la salida de Enzo Rubio a Delfín de Ecuador. Sin embargo, Leonardo Madelón está satisfecho con el plantel, ademán de que el dinero tampoco abunda para traer. No obstante, si apareciera una opción seductora, no podría.

Unión mira para más adelante levantar la inhibición

En paralelo, existe un frente administrativo abierto en la FIFA. El reclamo corresponde al delantero ecuatoriano José Angulo, por una deuda cercana a los 90.000 dólares que en su momento no pudo ser transferida. Se le buscó abonar antes de su salida, pero el jugador no quiso, lo pretendía en una cuenta del exterior y ahí se complicó todo, llegando a este desenlace. Así lo detalló en su momento el tesorero Rodrigo Rosso. "Le ofrecimos diferentes formas de pago, ofreciéndole cheques o girándole a una cuenta de acá, viendo la imposibilidad de girar al exterior, además de pedirle un poco de plazo, pero no esperó y el futbolista está en todo su derecho. Así que vamos a trabajar para levantar eso”, reconoció.

Unión sigue inhibido por José Angulo.

En la conducción rojiblanca no lo catalogan como una urgencia inmediata, básicamente porque no planean incorporar. Aún así, reconocen que es un tema que deberá resolverse para evitar restricciones mayores en el futuro.

Mientras otros clubes aceleran, Unión baja un cambio. Sin refuerzos en el horizonte y con la confianza puesta en lo que ya tiene, la estrategia parece clara: estabilidad antes que movimiento.