Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

El DT de Unión salió a recorrer las calles de Mendoza en la previa del partido ante River por Copa Argentina y fue uno más de los hinchas. Video

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2025 · 14:42hs
Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

La historia entre Leonardo Madelón y Unión no necesita demasiadas explicaciones. Se trata de un vínculo forjado a base de momentos inolvidables, ascensos, luchas, lágrimas y festejos. Pero, por sobre todo, construido desde la pertenencia. En Mendoza, en la previa del duelo ante River por Copa Argentina, el DT volvió a dejar en claro que esa conexión.

• LEER MÁS: Jerónimo Dómina, de Unión, entre las 200 grandes promesas del fútbol mundial

En la previa al partido, lejos de los protocolos que muchas veces aíslan a los protagonistas, el técnico decidió hacer lo que siente: salir a la calle, caminar, respirar fútbol y, sobre todo, compartir. Junto a sus colaboradores, recorrió los alrededores del hotel NH Cordillera, donde se hospeda el plantel, y enseguida se cruzó con decenas de hinchas que no dudaron en acercarse. Fotos, abrazos y charlas espontáneas. No hubo distancia, ni pose. Hubo un genuino ida y vuelta.

• LEER MÁS: Se cumplen 14 años de un Clásico muy festejado por Unión

Madelón, uno más en Unión

Esos momentos simples, cargados de afecto, reflejan lo que significa Madelón para Unión. No es solo un director técnico. Es un referente, un emblema, alguien que entiende profundamente qué representa este club para su gente. Alguien que no necesita hablar de "pertenencia" porque la vive y la transmite con sus actos.

• LEER MÁS: La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

La escena se repite cada vez que Unión juega lejos del 15 de Abril. Hinchas que llegan desde distintos puntos del país, muchos con historias de sacrificio para seguir al club, y Madelón que responde con la misma entrega, sin importar la categoría ni el rival. El tiempo puede pasar, los ciclos pueden comenzar o terminar, pero hay cosas que no cambian. Y una de ellas es el respeto mutuo entre Madelón y el pueblo tatengue.

Madelón

Mientras algunos eligen encerrarse antes de un partido importante, él prefiere estar cerca. Porque sabe que Unión es familia. Porque sabe que esa energía, ese aliento, ese amor genuino que se ve en cada cara, también juega.

Unión Leonardo Madelón hinchas
Noticias relacionadas
anota: asi sera el ingreso de la gente de union en mendoza para el cruce de copa argentina

Anotá: así será el ingreso de la gente de Unión en Mendoza para el cruce de Copa Argentina

madelon tiene todo definido en union para buscar la clasificacion ante river

Madelón tiene todo definido en Unión para buscar la clasificación ante River

bottinelli, en uno 106.3: si river no esta preciso, union esta creciendo y lo puede complicar

Bottinelli, en UNO 106.3: "Si River no está preciso, Unión está creciendo y lo puede complicar"

un exjugador de union inicia su carrera como dt en libertad de nelson

Un exjugador de Unión inicia su carrera como DT en Libertad de Nelson

Lo último

Está el fixture de la Champions League con un formato que va sumando adeptos

Está el fixture de la Champions League con un formato que va sumando adeptos

Revelan cómo cayó Dibu Gómez y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

Revelan cómo cayó "Dibu Gómez" y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

Los únicos jugadores de Boca citados a la Selección Argentina por Scaloni en toda su era

Los únicos jugadores de Boca citados a la Selección Argentina por Scaloni en toda su era

Último Momento
Está el fixture de la Champions League con un formato que va sumando adeptos

Está el fixture de la Champions League con un formato que va sumando adeptos

Revelan cómo cayó Dibu Gómez y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

Revelan cómo cayó "Dibu Gómez" y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

Los únicos jugadores de Boca citados a la Selección Argentina por Scaloni en toda su era

Los únicos jugadores de Boca citados a la Selección Argentina por Scaloni en toda su era

Madelón se la juega en Unión: Llegamos muy bien y cómodos a este partido ante River

Madelón se la juega en Unión: "Llegamos muy bien y cómodos a este partido ante River"

Fiscales y funcionarios alertan por cambios en la Justicia de Santa Fe: Un claro riesgo para la independencia

Fiscales y funcionarios alertan por cambios en la Justicia de Santa Fe: "Un claro riesgo para la independencia"

Ovación
Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Por qué Colón tiene la guardia alta por la designación de Yamil Possi como árbitro

Por qué Colón tiene la "guardia alta" por la designación de Yamil Possi como árbitro

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná