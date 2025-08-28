Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

El DT de Unión salió a recorrer las calles de Mendoza en la previa del partido ante River por Copa Argentina y fue uno más de los hinchas. Video

La historia entre Leonardo Madelón y Unión no necesita demasiadas explicaciones. Se trata de un vínculo forjado a base de momentos inolvidables, ascensos, luchas, lágrimas y festejos. Pero, por sobre todo, construido desde la pertenencia. En Mendoza, en la previa del duelo ante River por Copa Argentina, el DT volvió a dejar en claro que esa conexión.

En la previa al partido, lejos de los protocolos que muchas veces aíslan a los protagonistas, el técnico decidió hacer lo que siente: salir a la calle, caminar, respirar fútbol y, sobre todo, compartir. Junto a sus colaboradores, recorrió los alrededores del hotel NH Cordillera, donde se hospeda el plantel, y enseguida se cruzó con decenas de hinchas que no dudaron en acercarse. Fotos, abrazos y charlas espontáneas. No hubo distancia, ni pose. Hubo un genuino ida y vuelta.

Madelón, uno más en Unión

Esos momentos simples, cargados de afecto, reflejan lo que significa Madelón para Unión. No es solo un director técnico. Es un referente, un emblema, alguien que entiende profundamente qué representa este club para su gente. Alguien que no necesita hablar de "pertenencia" porque la vive y la transmite con sus actos.

La escena se repite cada vez que Unión juega lejos del 15 de Abril. Hinchas que llegan desde distintos puntos del país, muchos con historias de sacrificio para seguir al club, y Madelón que responde con la misma entrega, sin importar la categoría ni el rival. El tiempo puede pasar, los ciclos pueden comenzar o terminar, pero hay cosas que no cambian. Y una de ellas es el respeto mutuo entre Madelón y el pueblo tatengue.

Mientras algunos eligen encerrarse antes de un partido importante, él prefiere estar cerca. Porque sabe que Unión es familia. Porque sabe que esa energía, ese aliento, ese amor genuino que se ve en cada cara, también juega.