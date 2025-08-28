Se cumplen 14 años de un Clásico muy festejado por Unión

El 28 de agosto de 2011, en su regreso a Primera, Unión le ganaba como visitante 2-0 a Colón, cortando una racha de 22 años sin hacerlo en el Brigadier López

En el 2011 Unión regresaba a lo más alto del fútbol argentino luego de permanecer ocho años en la B Nacional. El equipo comandado por Frank Darío Kudelka arrancó el Torneo Apertura con dos empates (Argentinos Juniors y Belgrano) y una derrota (Boca). Y en la 4ª fecha visitaba a Colón en el estadio Brigadier López.

Hacía ocho años que no se jugaba un Clásico y a priori el favorito era Colón no solo por su condición de local, sino también porque llegaba invicto con dos triunfos y un empate. Sumaba siete puntos, contra los dos que cosechaba el Tate. Sin embargo, ese domingo 28 de agosto Unión fue infinitamente superior al Sabalero y lo derrotó por 2-0 con goles de Paulo Rosales y Fausto Montero en el primer tiempo.

En el marco del historial general, ese éxito de los rojiblancos se recordó con el paso de los años pues el Tate volvió a batir a su rival de toda la vida como visitante después de 22 años. La anterior ocasión había sido en la primera final por el ascenso (22 de julio de 1989).

Asimismo, Unión llevaba 12 años sin poder vencer a Colón. El útimo triunfo había sido en el Apertura 99 como local por 2-0 con goles de Andrés Silvera y Lautaro Trullet.

SÍNTESIS DEL PARTIDO COLÓN VS UNIÓN

Colón 0: Diego Pozo; Julio Barraza, Salustiano Candia, Ronald Raldes, Bruno Urribarri; Iván Moreno y Fabianesi, Sebastián Prediger, Adrián Bastía, Tomás Costa; Leandro González y Esteban Fuertes. DT: Mario Sciacqua.

Unión 2: Enrique Bologna; Renzo Vera, Juan Pablo Avendaño, Rodrigo Erramuspe, Juan Pablo Cárdenas; Fausto Montero, Nicolás Bruna, Marcelo Sarmiento, Jorge Velázquez; Paulo Rosales y Jerónimo Barrales. DT: Frank Kudelka.

Goles: PT 8' Paulo Rosales (U) y 17' Fausto Montero (U).

Cambios: ST 0' Federico Higuaín x Prediger (C), 16' Germán Lessman x Bastía (C), 21' Juan Pablo Pereyra x Rosales (U), 30' Ronald Quinteros x Montero (U), 44' Matías Quiroga x Barrales (U).

Amonestados: Raldes y Barraza (C), Sarmiento, Montero y Barrales (U).

Expulsados: ST 36' Moreno y Fabianesi (C).

Árbitro: Héctor Baldassi.

Estadio: Brigadier López.