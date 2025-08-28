Uno Santa Fe | Unión | Unión

Se cumplen 14 años de un Clásico muy festejado por Unión

El 28 de agosto de 2011, en su regreso a Primera, Unión le ganaba como visitante 2-0 a Colón, cortando una racha de 22 años sin hacerlo en el Brigadier López

28 de agosto 2025 · 10:44hs
Prensa Unión

Prensa Unión

En el 2011 Unión regresaba a lo más alto del fútbol argentino luego de permanecer ocho años en la B Nacional. El equipo comandado por Frank Darío Kudelka arrancó el Torneo Apertura con dos empates (Argentinos Juniors y Belgrano) y una derrota (Boca). Y en la 4ª fecha visitaba a Colón en el estadio Brigadier López.

LEER MÁS: Jerónimo Dómina, de Unión, entre las 200 grandes promesas del fútbol mundial

Hacía ocho años que no se jugaba un Clásico y a priori el favorito era Colón no solo por su condición de local, sino también porque llegaba invicto con dos triunfos y un empate. Sumaba siete puntos, contra los dos que cosechaba el Tate. Sin embargo, ese domingo 28 de agosto Unión fue infinitamente superior al Sabalero y lo derrotó por 2-0 con goles de Paulo Rosales y Fausto Montero en el primer tiempo.

Embed

En el marco del historial general, ese éxito de los rojiblancos se recordó con el paso de los años pues el Tate volvió a batir a su rival de toda la vida como visitante después de 22 años. La anterior ocasión había sido en la primera final por el ascenso (22 de julio de 1989).

LEER MÁS: La esperanza de Unión: cómo le fue a Leo Madelón en la Copa Argentina

Asimismo, Unión llevaba 12 años sin poder vencer a Colón. El útimo triunfo había sido en el Apertura 99 como local por 2-0 con goles de Andrés Silvera y Lautaro Trullet.

SÍNTESIS DEL PARTIDO COLÓN VS UNIÓN

Colón 0: Diego Pozo; Julio Barraza, Salustiano Candia, Ronald Raldes, Bruno Urribarri; Iván Moreno y Fabianesi, Sebastián Prediger, Adrián Bastía, Tomás Costa; Leandro González y Esteban Fuertes. DT: Mario Sciacqua.

Unión 2: Enrique Bologna; Renzo Vera, Juan Pablo Avendaño, Rodrigo Erramuspe, Juan Pablo Cárdenas; Fausto Montero, Nicolás Bruna, Marcelo Sarmiento, Jorge Velázquez; Paulo Rosales y Jerónimo Barrales. DT: Frank Kudelka.

Goles: PT 8' Paulo Rosales (U) y 17' Fausto Montero (U).

Cambios: ST 0' Federico Higuaín x Prediger (C), 16' Germán Lessman x Bastía (C), 21' Juan Pablo Pereyra x Rosales (U), 30' Ronald Quinteros x Montero (U), 44' Matías Quiroga x Barrales (U).

Amonestados: Raldes y Barraza (C), Sarmiento, Montero y Barrales (U).

Expulsados: ST 36' Moreno y Fabianesi (C).

Árbitro: Héctor Baldassi.

Estadio: Brigadier López.

Unión Clásico Colón
Noticias relacionadas
madelon en copa argentina: triunfos, penales y enfrentamientos historicos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

la oferta de qatar, la ultima chance de union para la salida de domina

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

mauricio martinez: para nosotros es una final y estamos preparados

Mauricio Martínez: "Para nosotros es una final y estamos preparados"

los antecedentes de union y river con andres gariano como arbitro

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

Lo último

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Último Momento
Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Cerúndolo va por un lugar en la tercera ronda del US Open

Cerúndolo va por un lugar en la tercera ronda del US Open

Me gustaría que Colón sostenga el ritmo y la intensidad por más tiempo

"Me gustaría que Colón sostenga el ritmo y la intensidad por más tiempo"

Ovación
Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Por qué Colón tiene la guardia alta por la designación de Yamil Possi como árbitro

Por qué Colón tiene la "guardia alta" por la designación de Yamil Possi como árbitro

Del Sel, vice de Unión: Tenemos un club sólido y en expansión

Del Sel, vice de Unión: "Tenemos un club sólido y en expansión"

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná