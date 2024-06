Triunfazo de Unión en Mendoza para mantener el invicto y ser uno de los líderes del torneo

Unión obtuvo una victoria importantísima que le permite no solo mantener el invicto, sino también ser uno de los punteros del torneo y de yapa, meterse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Si bien no fue un buen partido, el Tate supo aprovechar su momento y luego defendió con solvencia, pese a terminar jugando con nueve futbolistas. Una vez más mantuvo la valla invicta, recibiendo apenas un gol en cuatro partidos.

Triunfazo de Unión para ser uno de los punteros

Fue realmente flojo el primer tiempo que jugaron Unión e Independiente Rivadavia. Al punto tal que recién a los 28' se produjo la primera aproximación seria, con un cabezazo desviado de Tomás Palacios luego de un córner desde la derecha.

El partido se planteó a partir del roce y de la lucha. Mucha disputa del balón, acompañado de intensidad, pero casi nada de fútbol. En ese contexto, los dos arqueros eran espectadores de lujo.

Con un esquema similar, ambos equipos mostraban dificultades para encontrar pases y generar opciones de gol. El desarrollo de juego era friccionado, en donde abundaban las imprecisiones.

Unión tenía un poco más la pelota, pero no lograba inquietar a la defensa mendocina. Lateralizaba demasiado y carecía de profundidad ya que los dos puntas eran bien controlados.

Tanto el Tate como la Lepra se neutralizaban, cumplían la mitad del plan, es decir mantener el cero en su arco, pero después no sabían cómo imponer condiciones de mitad de cancha hacia adelante.

Lo más atractivo de la primera etapa, fue la equivocación de Luis Lobo Medina, que mediante VAR, fue subsanada. Y es que el árbitro a los 40' decretó penal para Independiente Rivadavia por una mano de Pardo dentro del área.

Embed - ¡EL TATE GANÓ UN PARTIDO CALIENTE EN MENDOZA Y TAMBIÉN ES LIDER! | I. Rivadavia 0-1 Unión | RESUMEN

A primera vista estaba claro que no era penal, ya que la pelota le pega en la mano y la misma no se encontraba en una posición antinatural. Por ese motivo, el VAR llamó a Lobo Medina y el árbitro rectificó la sanción.

No hubo tiempo para más, en esos primeros 45' el Tate no pateó al arco. Apenas fueron dos intentos que no llegaron a destino, el equipo local intentó un poco más, pero tampoco generó nada concreto y el 0-0 calificó la pobreza de ambos equipos.

Para el inicio del segundo tiempo, el Kily González realizó un cambio ofensivo. Ya que dispuso el ingreso de Mateo Del Blanco en lugar de Joaquín Mosqueira quien había sido amonestado.

En consecuencia, Mauro Pittón se paró como volante central y el que se posicionó por el carril derecho Rivero y Del Blanco se corrió a la banda izquierda.

El Tate lo definió en el segundo tiempo

El comienzo del segundo tiempo fue similar a lo observado en la primera etapa. Muchos pelotazos, duelos individuales, pero nada de sorpresa ni tampoco ingenio como para arrimarse a los arcos con posibilidades de gol.

El partido era ordinadio, aburrido y sin matices. En ese cotexto, poco pasaba frente a los arcos. Hasta que a los 14' Orsini bajó el balón en la puerta del área, Rivero metió un pase en cortada y Adrián Balboa quedó de frente al arco y cayó al piso.

El árbitro Lobo Medina sancionó la pena máxima por una infracción de Mauro Medina sobre el delantero uruguayo. Sin embargo, en la repetición, la sensación es que Balboa se tropieza sin que el defensor le cometa infracción. Pero el VAR, avaló la decisión del juez.

Fue Rocky a los 17' el encargado de rematar de derecha al medio para vencer a Gonzalo Marinelli y establecer el 1-0. No fue bueno el remate, pero contó con algo de fortuna, ya que el balón alcanzó a tocar en el arquero local.

El Tate se puso en ventaja y minutos después, Independiente Rivadavia se quedó con 10 jugadores, ya que Victorio Ramis fue expulsado por una durísima patada a Bruno Pittón, sin la mínima intención de disputar el balón.

Una vez más, el VAR salvó a Lobo Medina quien le había mostrado la tarjeta amarilla a Ramis y luego rectificó la decisión. En la reanudación del juego, Orsini desperdició una chance clarísima para comenzar a definir la historia.

El delantero rojiblanco picó habilitado y quedó de frente al arco, pero cuando Marinelli salió a cortar, el exBoca quiso definir y elevó el remate por encima del horizontal.

Y a los 27' el pésimo arbitraje de Lobo Medina sumó otro bochorno. Esta vez, expulsó a Bruno Pittón por doble amarilla, en una acción insólita en la que el defensor a la carrera apenas alcanzó a tocar a Asenjo que ya había rematado.

Unión lo ganaba, pero desperdiciaba todos los contragolpes. Hasta que a los 40' la irresponsabilidad de Balboa lo dejó al Tate con nueve futbolistas. Perdió la pelota en ataque y luego fue el con el brazo directo a impactar en el rostro de Palacios.

Una acción insólita por parte del uruguayo para dejar al Rojiblanco en inferioridad numérica. Cuando Unión tenía todo para definirlo, le faltó inteligencia para transitar los últimos minutos con tranquilidad.

Unión resistió como pudo los últimos minutos en donde el elenco local apostó por los centros y cargar el juego por arriba. Eso hizo que el Kily decidiera sacar a Del Blanco para meter a Juan Pablo Ludueña, reforzando el bloque defensivo.

El Tate resistió como pudo, con un estupendo cierre de Nicolás Paz y otro rechazo con los puños de Thiago Cardozo. Y terminó cosechando un triunfazo que le permite ser uno de los líderes del torneo y meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Síntesis

Independiente Rivadavia: 32-Gonzalo Marinelli; 41-Matías Ruiz Díaz, 23-Francisco Petrasso, 6-Mauro Maidana, 42-Tomás Palacios, 16-Tobías Ostchega; 17-Lautaro Ríos, 26-Franco Romero, 7-Victorio Ramis; 10-Matías Reali y 31-Mauricio Asenjo. DT: Martín Cicotello.

Unión: 25-Thiago Caredozo; 16-Federico Vera, 32-Nicolás Paz, 34-Franco Pardo, 6-Claudio Corvalán, 14-Bruno Pittón; 28-Mauro Pittón, 5-Joaquín Mosqueira, 20-Simón Rivero; 33-Nicolás Orsini y 77-Adrián Balboa. DT: Cristian González.

Goles: ST 17' Adrián Balboa (U).

Cambios: PT 31' Antonio Napolitano x Ruiz Díaz (I), ST 0' Mateo Del Blanco x Mosqueira (U), 26' Joel Soñora x Maidana (I), 32' Fabrizio Sartori x Ríos (I), 33' Lucas Gamba x Orsini (U), 38' Enzo Roldán x Rivero (U), 46' Juan Pablo Ludueña x Del Blanco (U).

Expulsados: ST 23' Victorio Ramis (I), 27' B. Pittón (U), 40' Adrián Balboa (U).

Amonestados: Romero, Palacios, Asenjo (I), B. Pittón, Mosqueira, Pardo, Paz, Orsini y Roldán (U).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Bautista Gargantini.