Uno Santa Fe | Santa Fe | Unión

"Reparación histórica": Unión reclama la devolución de 3,5 hectáreas donde hoy funciona el corralón municipal

El Club Atlético Unión de Santa Fe, con respaldo de su dirigencia y de una agrupación de socios, exige a la Provincia y al Municipio la devolución de 3,5 hectáreas, al oeste de la cancha auxiliar Súper Manuel Corral, en el mismo barrio Mariano Comas. Argumentan que la revocación de la donación de 1967 fue arbitraria y se dio en un contexto dictatorial.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de octubre 2025 · 20:11hs
Unión reclama una “reparación histórica”: la devolución de un predio de más de 3 hectáreas donde funciona el corralón municipal

Unión reclama una “reparación histórica”: la devolución de un predio de más de 3 hectáreas donde funciona el corralón municipal

El Club Atlético Unión inició un contundente reclamo ante el Gobierno provincial y municipal en busca de una "reparación histórica": la devolución de un predio de 3,5 hectáreas ubicado en la zona de Avenida Perón al 3.800, donde hoy opera el Corralón Municipal.

La iniciativa fue presentada formalmente por la agrupación de socios "Siempre Unión", contando con el aval de la actual Comisión Directiva que encabeza Luis Spahn. El escrito se sustenta en un exhaustivo trabajo de investigación, que incluye documentación oficial, realizado en colaboración con el historiador unionista Máximo Rolón.

LEER MÁS: Avances concretos entre Unión y la familia Malvicino por la compra de Casasol

El despojo del predio: una revocación en 1976

Según la documentación, la Municipalidad de Santa Fe había donado estos terrenos a la institución deportiva en 1967. El club no solo aceptó la donación, sino que también cumplió con todos los requisitos legales para perfeccionar el contrato.

Sin embargo, el "despojo", como lo califica la institución, se concretó en 1976. En un acto considerado "arbitrario" y llevado a cabo en el contexto de la última dictadura militar argentina, el municipio derogó la donación mediante una ordenanza. En ese momento, se afirmó que la donación original era un "acto administrativo trunco e irregular".

Documentación sólida y nulidad de la medida

Unión, a través de su reclamo, considera que aquellas declaraciones de 1976 son "nulas y sin ningún valor" dado el carácter autoritario y el contexto dictatorial de la medida. Según indicaron, la agrupación y la dirigencia poseen argumentos "sólidos y documentados" para sostener el reclamo, haciendo hincapié en la legalidad de la donación original.

LEER MÁS: "Siempre Unión" presentó ante el gobierno municipal y provincial el pedido de una "Reparación Histórica"

El club refuerza su posición presentando documentación oficial que demuestra que la donación inicial de 1967 fue avalada por decretos provinciales y considerada completamente viable y legal en su momento. La institución busca con esta acción revertir el perjuicio institucional que sufrió hace casi cinco décadas.

El informe de Siempre Unión reclamando una reparación histórica

Informe Reparación Histórica

Unión reclamo predio
Noticias relacionadas
union positivo, el mensaje del club de cara al duelo ante newells

"Unión positivo", el mensaje del club de cara al duelo ante Newell's

luis spahn participo de la asamblea en la que la afa sello su mudanza legal a ezeiza

Luis Spahn participó de la Asamblea en la que la AFA selló su mudanza legal a Ezeiza

tata martino y el presente de newells: cuanto mas rapido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor

Tata Martino y el presente de Newell's: "Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor"

union empieza a mirar los playoffs: contra quien y donde jugaria en el primer cruce

Unión empieza a mirar los playoffs: contra quién y dónde jugaría en el primer cruce

Lo último

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Último Momento
Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Reparación histórica: Unión reclama la devolución de 3,5 hectáreas donde hoy funciona el corralón municipal

"Reparación histórica": Unión reclama la devolución de 3,5 hectáreas donde hoy funciona el corralón municipal

Golpe al bolsillo: subió otra vez el precio de las entradas en el fútbol argentino

Golpe al bolsillo: subió otra vez el precio de las entradas en el fútbol argentino

Ovación
Magdalena viaja a Paraguay para intentar destrabar la inhibición de Espínola

Magdalena viaja a Paraguay para intentar destrabar la inhibición de Espínola

Unión ya tiene día y hora para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

Unión ya tiene día y hora para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

Siempre Unión presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

"Siempre Unión" presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

Otra vez una atajada de Tagliamonte, entre las mejores de octubre en el Clausura

Otra vez una atajada de Tagliamonte, entre las mejores de octubre en el Clausura

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros