"Reparación histórica": Unión reclama la devolución de 3,5 hectáreas donde hoy funciona el corralón municipal

El Club Atlético Unión de Santa Fe, con respaldo de su dirigencia y de una agrupación de socios, exige a la Provincia y al Municipio la devolución de 3,5 hectáreas, al oeste de la cancha auxiliar Súper Manuel Corral, en el mismo barrio Mariano Comas. Argumentan que la revocación de la donación de 1967 fue arbitraria y se dio en un contexto dictatorial.

Unión reclama una “reparación histórica”: la devolución de un predio de más de 3 hectáreas donde funciona el corralón municipal

El Club Atlético Unión inició un contundente reclamo ante el Gobierno provincial y municipal en busca de una "reparación histórica": la devolución de un predio de 3,5 hectáreas ubicado en la zona de Avenida Perón al 3.800, donde hoy opera el Corralón Municipal.

La iniciativa fue presentada formalmente por la agrupación de socios "Siempre Unión", contando con el aval de la actual Comisión Directiva que encabeza Luis Spahn. El escrito se sustenta en un exhaustivo trabajo de investigación, que incluye documentación oficial, realizado en colaboración con el historiador unionista Máximo Rolón.

El despojo del predio: una revocación en 1976

Según la documentación, la Municipalidad de Santa Fe había donado estos terrenos a la institución deportiva en 1967. El club no solo aceptó la donación, sino que también cumplió con todos los requisitos legales para perfeccionar el contrato.

Sin embargo, el "despojo", como lo califica la institución, se concretó en 1976. En un acto considerado "arbitrario" y llevado a cabo en el contexto de la última dictadura militar argentina, el municipio derogó la donación mediante una ordenanza. En ese momento, se afirmó que la donación original era un "acto administrativo trunco e irregular".

Documentación sólida y nulidad de la medida

Unión, a través de su reclamo, considera que aquellas declaraciones de 1976 son "nulas y sin ningún valor" dado el carácter autoritario y el contexto dictatorial de la medida. Según indicaron, la agrupación y la dirigencia poseen argumentos "sólidos y documentados" para sostener el reclamo, haciendo hincapié en la legalidad de la donación original.

El club refuerza su posición presentando documentación oficial que demuestra que la donación inicial de 1967 fue avalada por decretos provinciales y considerada completamente viable y legal en su momento. La institución busca con esta acción revertir el perjuicio institucional que sufrió hace casi cinco décadas.

El informe de Siempre Unión reclamando una reparación histórica