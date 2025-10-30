Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión viajó a Rosario con plan y equipo definido para visitar a Newell's

El plantel de Unión concentra en Rosario para visitar a Newell's por la fecha 14 de la zona A del Clausura. El DT Leonardo Madelón tiene todo definido

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2025 · 11:05hs
Unión repetirá el equipo que viene de golear a Defensa y Justicia.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión repetirá el equipo que viene de golear a Defensa y Justicia.

Este jueves, el plantel de Unión llevó adelante su último entrenamiento en el predio Casasol previo al partido que jugará este viernes frente a Newell's, desde las 21.15, por la fecha 14 de la zona A del Clausura, clave para intentar sostener el lugar en zona de playoffs.

LEER MÁS: Unión hizo importantes avances para cerrar el tema Levinton y levantar el embargo

Unión viajó a Rosario con equipo confirmado

En consecuencia, la delegación rojiblanca se trasladó por la tarde luego de la merienda con destino a Rosario para aguardar concentrado el choque ante el elenco rosarino, que tendrá a Lucas Bernardi como DT interino y que está a cuatro puntos del descenso, por lo que precisa ganar para estar tranquilo. Se espera que el Marcelo Bielsa sea un hervidero.

Respecto a la formación titular, la realidad indica que Leonardo Madelón tiene todo confirmado y en consecuencia, repetirá la formación que viene de ganarle a Defensa y Justicia.

LEER MÁS: Palavecino, clave en Unión: "Si no vamos al 100% se nos hace difícil, no nos sobra nada"

Si bien en algún momento se especuló con la chance de que Marcelo Estigarribia esté desde el inicio, el entrenador ratifica a Agustín Colazo como titular.

La formación rojiblanca será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

Unión Rosario Newell's
Noticias relacionadas
siempre union presento un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

"Siempre Unión" presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

union positivo, el mensaje del club de cara al duelo ante newells

"Unión positivo", el mensaje del club de cara al duelo ante Newell's

luis spahn participo de la asamblea en la que la afa sello su mudanza legal a ezeiza

Luis Spahn participó de la Asamblea en la que la AFA selló su mudanza legal a Ezeiza

tata martino y el presente de newells: cuanto mas rapido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor

Tata Martino y el presente de Newell's: "Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor"

Lo último

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Último Momento
Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Rosario: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas por más de 20 años

Rosario: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas por más de 20 años

La final de la Copa Argentina se disputará en el estadio de Instituto

La final de la Copa Argentina se disputará en el estadio de Instituto

Ovación
La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Cónclave en la oposición de Colón: se reunieron Alonso y Vignatti

Cónclave en la oposición de Colón: se reunieron Alonso y Vignatti

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros