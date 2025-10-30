Unión viajó a Rosario con plan y equipo definido para visitar a Newell's

El plantel de Unión concentra en Rosario para visitar a Newell's por la fecha 14 de la zona A del Clausura. El DT Leonardo Madelón tiene todo definido

Unión repetirá el equipo que viene de golear a Defensa y Justicia.

Este jueves, el plantel de Unión llevó adelante su último entrenamiento en el predio Casasol previo al partido que jugará este viernes frente a Newell's, desde las 21.15, por la fecha 14 de la zona A del Clausura, clave para intentar sostener el lugar en zona de playoffs.

Unión viajó a Rosario con equipo confirmado

En consecuencia, la delegación rojiblanca se trasladó por la tarde luego de la merienda con destino a Rosario para aguardar concentrado el choque ante el elenco rosarino, que tendrá a Lucas Bernardi como DT interino y que está a cuatro puntos del descenso, por lo que precisa ganar para estar tranquilo. Se espera que el Marcelo Bielsa sea un hervidero.

Respecto a la formación titular, la realidad indica que Leonardo Madelón tiene todo confirmado y en consecuencia, repetirá la formación que viene de ganarle a Defensa y Justicia.

Si bien en algún momento se especuló con la chance de que Marcelo Estigarribia esté desde el inicio, el entrenador ratifica a Agustín Colazo como titular.

La formación rojiblanca será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.