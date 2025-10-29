Palavecino, clave en Unión: "Si no vamos al 100% se nos hace difícil, no nos sobra nada"

Nicolás Palavecino, titular en el Unión de Leo Madelón, analizó el presente del equipo y valoró la confianza que le brinda el entrenador.

El volante ofensivo de Unión , Nicolás Palavecino, atraviesa su mejor momento desde su llegada al club y se ganó un lugar en el once titular de Leonardo Madelón. Primero lo hizo como mediapunta o enganche ante Central Córdoba, y luego por el sector izquierdo, en reemplazo de Franco Fragapane, con una gran actuación en el triunfo 3-0 sobre Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril. Ahora, todo indica que volverá a ser titular este viernes a las 21.15 ante Newell’s en Rosario.

“Vine con muchas ganas de jugar y de hacer las cosas bien. Por suerte ahora estoy sumando minutos y eso es lo que quería. Siento que estoy aprovechando la oportunidad”, dijo el mediocampista, que llegó a Unión procedente de Defensa y Justicia, en diálogo con Dale Dale Deportivo por FM 91.1, Aire de Santa Fe.

“Unión es un equipo humilde, que deja todo”

Palavecino definió al equipo tatengue con una frase que refleja la identidad de este ciclo de Madelón: “Somos un equipo humilde, que si no vamos al 100% se nos hace difícil. No nos sobra nada, pero cuando todos dejamos todo en la cancha, el equipo siempre se lleva algo, aunque sea un punto. Nos sentimos cómodos en el contragolpe, cuando tenemos espacios para salir rápido y lastimar por las bandas”.

El volante reconoció que esa característica será clave para el duelo ante Newell’s: “Sabemos que ellos están apremiados y que van a salir a buscar el partido, eso puede dejarnos espacios para aprovechar. Si se nos da ese contexto, es el escenario ideal para nuestro juego”.

“Madelón me dio confianza y me sostuvo”

Después de un flojo partido en Santiago del Estero ante Central Córdoba, Palavecino fue reemplazado en el entretiempo. Sin embargo, el técnico decidió sostenerlo en el equipo, y el jugador devolvió esa confianza con una gran actuación ante Defensa.

“El técnico me demostró confianza y yo sentí que tenía que devolvérsela. En Santiago no me salieron las cosas, pero sabía que venía haciendo las cosas bien y que si me volvía a tocar, iba a dejar el 100%. Por suerte, en el último partido pude demostrarlo”, aseguró.

Además, valoró el respaldo del grupo: “Cuando uno pasa momentos difíciles, se nota la calidad humana del equipo. Me encontré con un grupo muy bueno, con hambre y ganas de seguir creciendo”.

“El triunfo ante Defensa valió muchísimo”

El 3-0 frente al Halcón no solo devolvió la confianza al equipo, sino que confirmó la permanencia matemática y reabrió el sueño de meterse entre los ocho mejores.

“Ese triunfo tuvo un valor enorme. Nos sacó definitivamente de la zona de descenso y nos permitió pensar en otro objetivo: clasificar a los playoffs. El grupo está con hambre, con ilusión, y eso se nota en cada entrenamiento”, afirmó el mediocampista rojiblanco.

Consultado sobre sus sensaciones personales, Palavecino se mostró autocrítico pero motivado: “Siempre pienso en las jugadas que no pude aprovechar, como el gol que erré ante River en la Copa Argentina. Me dolió mucho, pero también me sirvió para aprender. Estoy más tranquilo, escuchando a los más grandes, mirando y aprendiendo todos los días”.

Por último, se refirió al desafío que se viene en Rosario: “Sabemos que Newell’s se juega mucho, que habrá presión, pero adentro somos once contra once. Tenemos que aprovechar los espacios que se generen y jugar con inteligencia. Unión está bien, está fuerte y con ilusión”.