¿De cuánto es la oferta de España que recibió Unión por Mauro Pittón?

La aparición de Tenerife cambió un escenario que parecía cerrado en el mercado de Unión. La oferta no seduce a la dirigencia, pero sí al capitán

Cuando daba la sensación de que Unión daba por terminado el capítulo de las ventas y que Leonardo Madelón conservaría la columna vertebral para afrontar el segundo semestre, el mercado volvió a golpear la puerta y esta vez puso en el centro de la escena al capitán Mauro Pittón .

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Se debe al interés llegó desde Tenerife de la Segunda División de España y, aunque la propuesta dista de convencer a los dirigentes, hay otros factores que hacen mucho más compleja la decisión.

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Para Unión es poco, pero para Pittón es la gran chance

La oferta rondaría los 180.000 dólares, según informó el periodista Julio Canteros de LT10. Una cifra que en cualquier otro contexto sería insuficiente. Pero el problema no pasa únicamente por el precio. Pittón finaliza su contrato en diciembre y, hasta el momento, no hubo negociaciones para extender el vínculo. Ese detalle cambia por completo la ecuación: si Unión decide rechazar la propuesta, corre el riesgo de que en pocos meses el volante quede en libertad para negociar su futuro sin dejar dinero.

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Del otro lado también hay una realidad que pesa. A los 31 años, el mediocampista entiende que las oportunidades para emigrar al exterior ya no abundan y la oferta viene con un contrato con condiciones económicas muy superiores a las actuales, algo que podría representar una diferencia importante para el tramo final de su carrera.

Unió y una incómoda oferta de España por el capitán. Prensa Unión

Allí aparece el nudo. Unión quiere sostener a un líder futbolístico y anímico, pero Pittón observa una posibilidad que combina crecimiento profesional y estabilidad económica en una etapa determinante de su vida. Por eso, la negociación dejó de ser una discusión de números. Se transformó en una decisión estratégica, donde el club debe elegir entre defender su proyecto deportivo o facilitar la salida de un referente que, después de años de identificación con la institución, también busca aprovechar una oportunidad que difícilmente vuelva a repetirse.

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En las próximas horas habrá definiciones y cualquiera sea el desenlace, en Unión saben que no será una resolución sencilla. Porque cuando en la balanza pesan el presente de un equipo y el futuro de un capitán, ninguna decisión deja conformes a todos.