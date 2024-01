Unión acelera gestiones para levantar la inhibición por el pase impago de Marabel

Más allá del desfió de cambiar la mentalidad y apostar, tal como quiere el DT Cristian González, para ello ante es prioritario en Unión levantar la inhibición por el pase impago de Junior Marabel. Deportivo Capiatá no cobró nada y por eso, pese a tener paciencia y predisposición, accionó en AFA por la deuda de 500.000 dólares por el 60% de la ficha, que asciende a 600.000 por los gastos y costas.

La dirigencia admitió que no se pudo cancelar por el impedimento de girar dólares al exterior (a precio oficial) y por eso no pudo cumplir. Pero claramente esto no es algo que atañe a la otra institución, que simplemente solicita lo acordado. Ahora con los cambios que implementó el nuevo gobierno nacional en torno a la utilización de moneda extranjera se podrían encontrar nuevos canales.

Si bien es ciesto que se tiene que tener al detalle las flamantes normativas, la comisión directiva está muy pendiente y aceleraría para cancelar esta situación, que genera un dolor de cabeza atendiendo a que es una traba, ya que de persistir no se podrían utitlizar las incorporaciones.

Junior Marabel.jpg Mientras Unión busca levantar la inhibición con Capiatá, Junior Marabel debe regresar tras su paso por General Caballero. UNO Santa Fe | José Busiemi

Esto hizo que Kily mostrara su molestia en el mercado anterior. Unión lo dilató lo más que pudo a la espera de la autorización del Banco Central, pero nunca llegó y tuvo que abonar (el reclamo de Independiente Medellín por el préstamo de Bryan Castrillón) a la cotización paralela.

La idea es que esto no se postergue mucho más, ya que la plata está gracias a los ingresos de las últimas ventas. Si bien es cierto que se iba a utilizar para refuerzos, también es determinante esta situación. Es factible que en los próximos días haya más novedades al respecto.