Este sábado a las 21.30, Unión y Barracas Central se volverán a ver las caras en lo que será su quinto enfrentamiento en la Primera División del fútbol argentino.
El breve historial entre Unión y Barracas Central en Primera División
Apenas cuatro partidos jugaron Unión y Barracas Central en la máxima categoría del fútbol argentino al que se le puede sumar un quinto por Copa Argentina
Por Ovación
El historial entre el Tate y el Guapo en la máxima categoría
Unión y Barracas Central se enfrentaron en cuatro oportunidades, con ventaja para el elenco tatengue, ya que acumula dos triunfos, un empate y una derrota.
La primera vez fue por el Torneo de la Liga 2022, cuando en condición de visitante, Unión se impuso por 2-1 con goles de Jonathan Álvez y Emanuel Brítez.
Luego en el Torneo de la Liga 2023, nuevamente el Tate fue visitante frente al Guapo y empataron 1-1. El gol de Unión lo convirtió Imanol Machuca.
Posteriormente en la Copa de la Liga 2024, Unión derrotó 2-0 a Barracas Central en el 15 de Abril con los goles de Joaquín Mosqueira y Jerónimo Domina.
Mientras que el último enfrentamiento fue por el Torneo Apertura 2025, en lo que fue derrota de Unión 2-1, marcando para el Tate Julián Palacios.
En tanto que hay un antecedente por Copa Argentina 2019, cuando Barracas Central venció a Unión por 1-0 y de esta manera el Tate quedó eliminado de la competencia.