El breve historial entre Unión y Barracas Central en Primera División

Apenas cuatro partidos jugaron Unión y Barracas Central en la máxima categoría del fútbol argentino al que se le puede sumar un quinto por Copa Argentina

8 de noviembre 2025 · 11:09hs
El historial entre Unión y Barracas Central en Primera División es favorable al Tate.

Este sábado a las 21.30, Unión y Barracas Central se volverán a ver las caras en lo que será su quinto enfrentamiento en la Primera División del fútbol argentino.

El historial entre el Tate y el Guapo en la máxima categoría

Unión y Barracas Central se enfrentaron en cuatro oportunidades, con ventaja para el elenco tatengue, ya que acumula dos triunfos, un empate y una derrota.

La primera vez fue por el Torneo de la Liga 2022, cuando en condición de visitante, Unión se impuso por 2-1 con goles de Jonathan Álvez y Emanuel Brítez.

Luego en el Torneo de la Liga 2023, nuevamente el Tate fue visitante frente al Guapo y empataron 1-1. El gol de Unión lo convirtió Imanol Machuca.

Posteriormente en la Copa de la Liga 2024, Unión derrotó 2-0 a Barracas Central en el 15 de Abril con los goles de Joaquín Mosqueira y Jerónimo Domina.

Mientras que el último enfrentamiento fue por el Torneo Apertura 2025, en lo que fue derrota de Unión 2-1, marcando para el Tate Julián Palacios.

En tanto que hay un antecedente por Copa Argentina 2019, cuando Barracas Central venció a Unión por 1-0 y de esta manera el Tate quedó eliminado de la competencia.

Todo definido: Unión-Barracas Central, con árbitro confirmado

"Unión para siempre": el club relanza la campaña para socios vitalicios

Por qué Unión puede ilusionarse con pelear por el título en el Clausura

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Crimen de Damián Strada: temor y movilización de la familia ante la posibilidad de libertad de los asesinos

Momento histórico: la ciudad de Santa Fe izará por primera vez su nueva bandera

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Se reprogramaron varias competencias en los torneos de Liga Santafesina

Unión perdió ante Olímpico de La Banda y extendió un preocupante nivel en la Liga Nacional

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos