El breve historial entre Unión y Barracas Central en Primera División

Apenas cuatro partidos jugaron Unión y Barracas Central en la máxima categoría del fútbol argentino al que se le puede sumar un quinto por Copa Argentina

El historial entre Unión y Barracas Central en Primera División es favorable al Tate.

Este sábado a las 21.30, Unión y Barracas Central se volverán a ver las caras en lo que será su quinto enfrentamiento en la Primera División del fútbol argentino.

Unión y Barracas Central se enfrentaron en cuatro oportunidades , con ventaja para el elenco tatengue, ya que acumula dos triunfos, un empate y una derrota.

La primera vez fue por el Torneo de la Liga 2022, cuando en condición de visitante, Unión se impuso por 2-1 con goles de Jonathan Álvez y Emanuel Brítez.

Luego en el Torneo de la Liga 2023, nuevamente el Tate fue visitante frente al Guapo y empataron 1-1. El gol de Unión lo convirtió Imanol Machuca.

LEER MÁS: ¿Cómo le fue a Unión en el historial con el arbitraje de Darío Herrera?

Posteriormente en la Copa de la Liga 2024, Unión derrotó 2-0 a Barracas Central en el 15 de Abril con los goles de Joaquín Mosqueira y Jerónimo Domina.

Mientras que el último enfrentamiento fue por el Torneo Apertura 2025, en lo que fue derrota de Unión 2-1, marcando para el Tate Julián Palacios.

En tanto que hay un antecedente por Copa Argentina 2019, cuando Barracas Central venció a Unión por 1-0 y de esta manera el Tate quedó eliminado de la competencia.