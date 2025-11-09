Unión, enfocado en el cierre en Córdoba con una baja clave

Unión está a un paso de llegar a octavos de final, y enfocado en la visita a Belgrano en Córdoba, donde Leo Madelón perderá a un jugador clave.

El empate sin goles ante Barracas Central en el 15 de Abril dejó a Unión muy cerca de asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo de Leonardo Madelón lidera la Zona A y llegará a la última fecha dependiendo de sí mismo, cuando visite a Belgrano en el Gigante de Alberdi, en un duelo que puede servir tanto para sellar el pase como para definir su posición final de cara a la próxima instancia.

El Tatengue podría arribar a Córdoba con la clasificación ya asegurada, según los resultados que se den en el resto de la fecha, pero de todos modos buscará defender su lugar entre los primeros puestos para intentar comenzar los octavos de final en condición de local e, incluso, tener un cruce más favorable en el cuadro.

Madelón pierde a Vargas y piensa alternativas

De cara al duelo ante el Pirata, el entrenador no podrá contar con Lautaro Vargas, quien llegó al límite de las cinco amarillas. La suspensión lo dejará afuera del cierre de la fase regular, aunque lo habilitará a volver limpio para los playoffs en caso de que Unión confirme su clasificación.

Para reemplazarlo, Madelón analiza dos opciones: Emiliano Álvarez, lateral uruguayo de mayor proyección ofensiva, o Nicolás Paz, defensor central que puede adaptarse al sector derecho si el DT decide darle un perfil más defensivo a la línea de fondo.

“Voy a ver cómo se plantea el partido, y también qué necesita Belgrano. De ahí saldrá la elección”, habría deslizado el técnico, que prioriza la estrategia según las circunstancias del juego.

Entre cuidar y asegurar

Otro punto de análisis en la semana será la posible rotación. Madelón y su cuerpo técnico evaluarán si conviene dar descanso a algunos futbolistas con mayor desgaste o si mantienen la base titular para no perder ritmo antes de la fase decisiva.

En ese contexto, Cristian Tarragona podría volver al once inicial en lugar de Marcelo Estigarribia, buscando más peso ofensivo y experiencia para un encuentro que puede definir la ubicación final del Tatengue.

Enfocado en cerrar bien

El plantel rojiblanco volverá a los entrenamientos este lunes por la mañana en Casasol, con la mente puesta en el viaje a Córdoba y con el ánimo intacto tras una campaña sólida que lo tiene al borde de su primer gran objetivo del semestre.

Unión quiere coronar su buen Clausura con una clasificación sin sobresaltos y, de ser posible, asegurando la ventaja de localía en los octavos. El Tatengue sabe que lo más difícil ya está hecho; ahora solo queda dar el último paso.