Paralizado hace dos años y en una zona estratégica: qué pasará con el plan de viviendas La Florida que quiere reactivar Santa Fe

El plan de viviendas La Florida es uno de los desarrollos habitacionales más relevantes de la ciudad de Santa Fe y permanece paralizado desde hace dos años . Se trata de un proyecto de 183 unidades, distribuidas en dos etapas, una de 111 y otra de 72 viviendas, formando parte del programa nacional Casa Propia.

Se levantan sobre terrenos provinciales detrás del Liceo Militar Manuel Belgrano. La ubicación de las unidades habitacionales es valiosa: a pocas cuadras de la avenida Freyre y de los hospitales José María Cullen y Orlando Alassia, en el corazón de un área con infraestructura y servicios.

Poco avance de obras

El avance de las obras puede generar una falsa impresión. Desde la vereda, los conjuntos parecen estar próximos a finalizarse, pero según el secretario de Hábitat y Vivienda de la provincia, Lucas Crivelli, “apenas tienen un 20 por ciento de ejecución”.

“Es un plan que para finalizarlo llevará bastantes recursos”, explicó el funcionario, quien adelantó que el objetivo del gobierno santafesino es “iniciar un proceso de terminación en etapas a partir del año que viene, 2026”, siempre en función de la disponibilidad presupuestaria.

“Hace dos años que hubo un retiro formal de todos los planes de vivienda por parte del Gobierno Nacional”, recordó Crivelli, al detallar el origen de la paralización.

Programa Casa Propia

El programa Casa Propia fue lanzado en su momento por el gobierno nacional anterior como una línea complementaria a los créditos Procrear, pero quedó sin continuidad durante la actual gestión de Javier Milei.

En total en la provincia de Santa Fe quedaron inconclusas 815 viviendas, entre ellas las del barrio La Florida.

“En junio del año pasado firmamos un convenio con Nación para el traspaso de esas 815 viviendas, donde la provincia se comprometió a reiniciar las obras con recursos propios”, destacó Crivelli. Ese acuerdo permitió retomar paulatinamente los trabajos en distintas localidades: “De las 800, ya hay unas 200 viviendas que tenemos nuevamente en ejecución, en lugares como Tostado, Gálvez o El Trébol”, precisó en declaraciones a UNO en la Radio.

Una inversión que depende del endeudamiento de Santa Fe

En el caso del plan La Florida, la provincia tiene el presupuesto técnico listo para completar las obras, aunque el inicio dependerá del flujo de fondos disponibles.

“Estamos a la expectativa de cómo pueden fluir los recursos que están previstos con la solicitud de endeudamiento de la provincia destinado a obra pública. Si se da este proceso, seguramente, al menos de forma etapabilizada, estas viviendas deberían comenzar a construirse”, indicó Crivelli.

El funcionario remarcó que, por tratarse de terrenos pertenecientes a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, “es ilógico dejar las viviendas así”, dado que no hay trabas jurídicas ni dominiales que impidan avanzar.

“Todo tiene un valor importante: son 180 viviendas, y hay una restricción presupuestaria y un volumen de obra que estaba pensado realizarse con fondos nacionales y provinciales, y quedaron solo los provinciales. Eso nos obliga a redistribuir el presupuesto, porque tenemos otras localidades también con mucho déficit habitacional”, señaló.

En esa línea, el funcionario recordó que en la ciudad de Santa Fe hay otros proyectos que hoy tienen prioridad, con el fin de mantener una distribución equitativa de los recursos. Actualmente, la provincia ejecuta casi 600 viviendas en la capital bajo programas propios.

“Son viviendas que vamos a terminar construyendo”

Para Crivelli, el compromiso provincial con la finalización de los planes nacionales inconclusos es una cuestión de política pública:

“Son viviendas que vamos a terminar construyendo y que van a estar en disponibilidad de la gente”, aseguró. El secretario destacó que la provincia tiene una política de vivienda definida, que combina créditos y construcción directa:

“Nosotros como gobierno provincial tenemos una política de vivienda clara y definida. Apuntamos mucho a lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios. Los créditos Nido para nosotros son una política de Estado y la verdad que viene funcionando muy bien porque ya hemos podido desembolsar en créditos más de 25.000 millones de pesos”.

El funcionario trazó un paralelismo entre el esfuerzo financiero provincial y el costo que implicaría finalizar los proyectos heredados de Nación: “Imaginate, es casi el 50 por ciento de lo que nos costaba terminar otros complejos. Pero asumimos esto también, más allá de nuestra política provincial, asumimos este otro compromiso de darle finalización a las viviendas sin terminar de Nación denominadas Casa Propia. La verdad que son recursos que no se tienen en la economía en general, por eso cuesta y hay que etapabilizarlo. Pero en definitiva van a ser viviendas que van a estar para toda la población”, sostuvo.

El panorama provincial y el déficit habitacional

La paralización del plan La Florida se inscribe en un contexto más amplio de obras frenadas en todo el país. Crivelli explicó que “el Gobierno Nacional hoy no tiene una cartera de vivienda o de hábitat que lo involucre”, y que los proyectos inconclusos “quedaron en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, con el objetivo de darles un cierre”.

Ese “cierre”, detalló, puede significar en algunos casos la subasta de los complejos terminados (como los Procrear), algo que no afecta directamente a los planes de Santa Fe: “Estos proyectos no estarían dentro de los que están en condiciones de ser rematados, porque uno no puede rematar un inmueble a medio construir”, aclaró.

Crivelli también advirtió sobre el déficit habitacional estructural que atraviesa la provincia: “El déficit habitacional en todo el país es enorme, y en Santa Fe también”, explicó.

La provincia, dijo, trabaja con distintos enfoques: desde viviendas ejecutadas directamente por la Dirección Provincial de Vivienda, con más de 2.000 unidades en construcción en unas 140 localidades, hasta políticas de hábitat más integrales como el Plan Abre o el acompañamiento a organizaciones como Los Sin Techo en barrios populares de la capital.